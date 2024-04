Ljubljanski policisti so včeraj v središču mesta zasačili dekleti, ki sta po navedbah policije izvrševali »žeparske tatvine«. Dvema ženskama sta iz torbic ukradli denarnici. Policija ju je prijela, za čas zbiranja obvestil so jima odvzeli prostost. Pri njiju so našli ukradene predmete in jih vrnili oškodovankama. »Zoper 19-letno državljanko Hrvaške in mladoletnico, prav tako državljanko Hrvaške, bo podana kazenska ovadba zaradi kaznivih dejanj drzne tatvine,« so še sporočili s PU Ljubljana.

Eden zamoti, drugi okrade

Policisti opozarjajo, da je žeparstvo razširjeno po vsem svetu, zlasti v večjih mestih. »Pogosto gre za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi zamotijo žrtev. Njihov plen so predvsem gotovina, čeki, plačilne kartice in druge listine, redkeje pa nakit, ure ali preostale vrednosti, ki jih ima žrtev pri sebi,« navajajo na policiji. Opozarjajo, da žeparji izkoriščajo gnečo in tesen stik z žrtvami, denimo na železniških postajah in vlakih, pa tudi povsod drugod, saj to izkoristijo za neopazno krajo. Tipično kradejo v sostorilstvu, ko denimo eden od žeparjev žrtev zamoti, drugi pa jo okrade. »Pred njimi vas lahko varuje le nenehna pozornost in nekoliko nezaupanja do ljudi,« še pravijo na policiji.

Svetujejo, da občani s seboj ne nosijo večjih količin denarja, naj raje plačujejo z bančnimi karticami, pazijo pa tudi na osebno prtljago, ki naj jo nosijo čim bolj ob telesu. Ročna torbica naj bo vedno zaprta in pod nadzorom, zato naj jih ljudje ne puščajo na stolih v lokalih, čakalnicah ali na vlaku. »Denarnico in dokumente nosite čim bolj ob telesu, in ne v torbicah, še posebno ne v zunanjih žepih. Izogibajte se množici; storilci imajo radi učinek presenečenja in hitrosti ter izkoristijo nepazljivost žrtve. Pazite na mimovozeče motorje in kolesa,« so še našteli na policiji.