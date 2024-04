#video Dončić z novim rekordom Dallas popeljal v končnico.

Luka Dončić je dosegel 39 točk, 12 skokov in deset podaj, Dallas Mavericks pa so nadaljevali odlične predstave ob koncu redne sezone. Z zmago nad Charlotte Hornets s 130:104, četrto zaporedno, so se uvrstili v končnico severnoameriške košarkarske lige NBA. Dončić je tudi prehitel Marka Aguirra za največ točk v sezoni v zgodovini Mavericks.