Mestna občina Ljubljana namerava letos začeti prenovo dela Cukrarne pri Ambroževem trgu, ki bo po obnovi zaživel kot Palača Cukrarna in bo namenjen mladim. Na javno naročilo za izbor izvajalca je občina prejela šest ponudb. Najnižjo ponudbo je oddala družba VG5, in sicer nekaj več kot 7,47 milijona evrov brez davka na dodano vrednost, najvišja pa je bila ponudba družbe CGP, ki je bila težka kar 8,50 milijona evrov brez davka. Občina je nato vseh šest ponudnikov povabila na dva kroga pogajanj.

V prvem krogu je družba Dema plus ceno znižala tik pod sedem milijonov evrov brez davka, ostale so bile višje. Pred začetkom drugega kroga je župan Zoran Janković ponudnikom povedal, da so na magistratu oceno vrednosti prenove Palače Cukrarne izračunali na podlagi vrednosti del pri prenovi prvega, večjega dela Cukrarne. Napovedal je, da če bodo ponudbe višje od 5,5 milijona evrov, bo občina vse ponudnike zavrnila kot predrage in objavila novo javno naročilo.

Po drugem krogu pogajanj je občina prenovo Palače Cukrarna dodelila družbi Makro 5 gradnje, ki trenutno končuje še en pomemben občinski projekt, gradnjo kopališča Ilirija. Družba Makro 5 gradnje je občini ponudila, da naročena dela opravi za nekaj manj kot 5,53 milijona evrov brez davka. Velja omeniti, njena ponudba pred pogajanji je znašala 7,65 milijona evrov brez davka oziroma je bila za dobro četrtino višja od končne.

Drugo najnižjo ponudbo (5,77 milijona evrov brez davka) je oddala družba Strabag, ki je po naročilu občine med letoma 2018 in 2021 prenovila večji del Cukrarne, v katerem danes deluje galerija. Za prenovo bistveno večjega in tudi zelo dotrajanega objekta je občina Strabagu skupaj z davkom plačala slabih 24 milijonov evrov, kar je bilo okoli 2,4 milijona več, kot so pričakovali ob podpisu pogodbe z gradbincem leta 2018.

Že lani pridobili gradbeno dovoljenje

Gradbeno dovoljenje za prenovo Palače Cukrarna je občina pridobila že lansko pomlad, kar pomeni, da bi izbrani izvajalec po sklenitvi pogodbe načeloma lahko takoj začel gradbena dela. Stavba pri Ambroževem trgu je bila med letoma 2010 in 2012 že delno statično sanirana, ko je občina gradila Fabianijev most, ki je Cukrarno razdelil na dva dela.

Prenovljena Palača Cukrarna bo postala osrednji mladinski center v prestolnici, ki ga bo vodil občinski zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. Občina na spletni strani navaja, da bo palača »ponujala odprt, varen prostor, ki bo zbirališče mladih in se bo v toplih mesecih povezoval s programi na dvorišču, v parku in skate parku. To bo tudi prostor za organizacijo dogodkov po načelu 'mladi za mlade' ter učna kavarna – varen prostor brez alkohola, ki bo mladim omogočal, da s pomočjo mentorjev pridobivajo delovne izkušnje ter participirajo pri ustvarjanju lastnih virov za razvoj dejavnosti. Za sodelovanje pri vzpostavitvi učne kavarne že potekajo pogovori z Biotehniškim izobraževalnim centrom. Program in ponudba se bosta povezovala in dopolnjevala tudi s programoma galerije Cukrarna in Centra Rog.«

