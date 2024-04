Sindikati, ki zastopajo delavce na upravnih enotah, še izpostavljajo, da vladni predlog, ki predvideva, da se do konca leta najbolj obremenjenim na upravnih enotah dodeli dodatek, zanje ni sprejemljiv. Želijo namreč, da bi ta dodatek veljal za vse zaposlene na upravnih enotah. Bodo pa v teh dneh predloge vladne strani preučili in se do njih opredelili,

Glede možnosti dodatnega dneva stavke, ki bi potekala še ob petkih, sindikati izpostavljajo, da ga na večini upravnih enot to podpirajo.Če bi se odločili za dodaten stavkovni dan, bi stavko izvedli v petek, 19. aprila.