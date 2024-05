Letos mednarodni dan zdravja rastlin poteka pod geslom »Zdravje rastlin, varna trgovina in digitalna tehnologija«, ki opozarja na vpliv mednarodne trgovine z rastlinami in rastlinskimi proizvodi na tveganje za vnos ter širjenje škodljivcev in bolezni rastlin na nova območja.

Gospodarska škoda

Letno je v mednarodni trgovini več kot 240 milijonov zabojnikov z rastlinskim blagom. V približno 80 odstotkih vseh mednarodnih pošiljk je tovor naložen na lesenih paletah, ki so lahko pot prenosa nevarnih škodljivcev in bolezni rastlin. Svetovna gospodarska škoda, ki jo povzročajo škodljivci in bolezni rastlin, je ocenjena na kar 200 milijard evrov letno.

Škodljivci in bolezni rastlin uničujejo rastline in kmetijske pridelke, zmanjšujejo razpoložljivost hrane, zvišujejo njeno ceno ter vplivajo na biotsko raznovrstnost in naravo. Zaradi podnebnih sprememb, globalne trgovine in množičnega turizma se nove vrste škodljivcev in bolezni rastlin širijo na območja, kjer prej niso bili prisotni, ter tam lahko povzročajo gospodarsko in okoljsko škodo.

Konkretno o škodljivcih

Predstavili bomo nekaj najpogostejših spomladanskih vrtnih škodljivcev, vam svetovali, kako se jih lotiti in poskrbeti za rastline, ki so jih že poškodovali. Najpogostejši spomladanski vrtni škodljivci so uši. Te majhne, mehke žuželke se prehranjujejo s sokom rastlin in jih lahko hitro oslabijo. Prepoznamo jih po lepljivih izločkih in zvitih listih. Polži in sluzi se prehranjujejo z listi, cvetovi in plodovi rastlin. Pustijo sluzaste sledi in lahko povzročijo veliko škode. Omeniti gre tudi gosenice, ličinke metuljev in moljev, ki požrejo liste in lahko povzročijo luknje v plodovih. Kaj pa so brezkrilci? Majhne, bele muhe, ki se prehranjujejo s sokom rastlin in prenašajo bolezni. In skoraj ni lastnikov vrtov, ki ne bi poznali tegob, ki jih povzroča glodavec po imenu krt, ki živi pod zemljo in se prehranjuje s koreninami rastlin.

Nasveti za zatiranje škodljivcev Najboljši način za boj proti škodljivcem je preventiva. Redno pregledujte rastline in odstranite morebitne škodljivce kar ročno. Poskrbite za dobro prezračevanje vrta in se izogibajte prekomernemu zalivanju, saj to ustvarja vlažno okolje, ki je ugodno za škodljivce. Obstaja veliko naravnih načinov za zatiranje škodljivcev. Uporabite lahko različne produkte ali celo koristne žuželke, kot so pikapolonice. Če ti ne dosežejo svoje, imamo na voljo kaj bolj drastičnega.