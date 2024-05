Moška, stara 48 in 50 let, ki prihajata z območja ljubljanske policijske uprave, sta osumljena ponarejanja denarja. Po navedbah policije sta si priskrbela večjo količino ponarejenih bankovcev za 200 evrov, ki sta jih kot pristne unovčevala na območju Celja, Maribora in Ljubljane. »Največkrat sta z njimi plačala artikle v kmetijskih zadrugah ali neposredno od prodajalcev kupovala prehranske izdelke ter druge stvari,« so sporočili s policije. Tako jima je uspelo unovčiti štiri bankovce, v enem primeru pa je ostalo pri poizkusu, saj prodajalec bankovca ni sprejel.

V hišnih preiskavah pri obeh so našli in zasegli še 45 bankovcev za 200 evrov, ki sta jih še imela namen unovčiti. Zaradi suma ponarejanja denarja sta pristala v priporu.

Nekaj napotkov ...

Policija opozarja na previdnost pri poslovanju z gotovino, zlasti pri višjih vsotah. Ljudem svetujejo, naj bankovce dobro pogledajo, otipajo in obrnejo proti svetlobi, saj so ponaredki zaščitnih elementov tako opaznejši. Pozorni naj bodo na relief, saj ga ponaredki velikokrat nimajo. Pri pregledu pristnega bankovca proti svetlobi sta vidna portretni vodni znak in varnostna nit, pri večjih vrednostih še portretno okence. Več informacij je na voljo tukaj.

In kaj storiti, če naletite na ponaredek? »Če se vam zdijo bankovci sumljivi, o tem takoj obvestite policijo. Skušajte si zapomnite čim več informacij o tem, kdaj, kje in od koga ste bankovec prejeli. Saj so te informacije zelo koristne pri ugotavljanju storilcev,« svetujejo na policiji.