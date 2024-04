Do nesreče je prišlo pri gradbenih delih na stanovanjskem objektu. Vzrok nesreče preiskujejo kriminalisti in policisti. Kot še sporočajo iz novogoriške policijske uprave, so o nesreči obvestili pristojnega državnega tožilca in preiskovalnega sodnika, prav tako so obvestili tudi delovno inšpekcijo. Odrejena pa je bila tudi sodna obdukcija.