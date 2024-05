Odgovor:

Zahvaljujem se za vaše zanimivo vprašanje. Da, razlastitev je v našem pravnem redu dopustna, vendar pa pod strogimi pogoji. Nepremičnina se denimo lahko razlasti le za namene gradnje in prevzema objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture ter grajenega javnega dobra, za gradnjo in prevzem objektov za potrebe obrambe države, državnih rezerv, varnosti državljanov in njihovega premoženja ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, za gradnjo in prevzem objektov družbene infrastrukture, ter za gradnjo neprofitnih in socialnih stanovanj.

Poleg tega se lahko razlasti tudi nepremičnina, ki je potrebna za izvedbo omilitvenih ali izravnalnih ukrepov po predpisih o ohranjanju narave.

Če ti pogoji obstajajo, mora razlastitveni upravičenec (denimo občina) ali pa investitor izvedbe načrtovane prostorske ureditve pripraviti ponudbo za odkup, in sicer na podlagi ocenjene vrednosti nepremičnine ter ocenjenih nadomestil za škodo in drugih stroškov.

Odškodnina obsega vrednost razlaščenih nepremičnin, nadomestila za škodo in druge stroške, povezane z razlastitvijo, pri čemer nadomestilo za škodo predstavlja nadomestilo za škodo za spremljajoče objekte na nepremičnini, nadomestilo za škodo zaradi uničenja ali zmanjšanja obstoječega pridelka na kmetijskih oziroma gozdnih zemljiščih, nadomestilo za škodo zaradi zmanjšanja prihodkov iz naslova poslovanja poslovnega subjekta na nepremičnini in nadomestilo za drugo škodo, ki je povezana s poslovanjem poslovnega subjekta, za tiste dejavnosti, ki so ustrezno priglašene pristojni finančni upravi in če so pridobljena vsa potrebna dovoljenja za opravljanje teh dejavnosti poslovnega subjekta.

Upravičenci do nadomestila za škodo so lastniki nepremičnin oziroma nosilci pravic na nepremičninah.

Odškodnina se sicer določi z uporabo metodologije ocenjevanja vrednosti nepremičnin, škod na njih in drugih stroškov za namen umeščanja prostorskih ureditev državnega pomena. Tako odškodnino kot tudi upravičene stroške, nastale v zvezi z razlastitvenim postopkom, plača razlastitveni upravičenec.

Kar zadeva časovnico glede izplačila odškodnine, velja, da upravni organ najpozneje v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe o razlastitvi pozove razlastitvenega upravičenca in razlaščenca, da skleneta sporazum o odškodnini oziroma nadomestilu.

Če v dveh mesecih po pozivu ni sklenjen sporazum o odškodnini oziroma nadomestilu, lahko razlastitveni upravičenec ali razlaščenec vloži predlog za odmero odškodnine oziroma določitev nadomestila v nepravdnem postopku na pristojnem sodišču. *