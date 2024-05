Na številnih odsekih je promet še vedno močno oviran

Prometna varnost na Koroškem se je po podatkih Policijske uprave Celje v zadnjih mesecih zelo poslabšala. Delno je to mogoče pripisati posledicam lanske ujme, ko je bilo poškodovanih več cest, sprožili so se tudi plazovi, zato sanacija marsikje še ni končana. Ponekod so postavljene delne zapore, promet pa je urejen izmenično enosmerno.