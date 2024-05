Še vedno ni jasno, koliko smrtnih žrtev je terjal zemeljski plaz, ki se je v petek zgodaj zjutraj utrgal z gore Mungalo v provinci Enga na Papui Novi Gvineji. Kmalu po nesreči so Združeni narodi sporočili, da je umrlo okoli sto ljudi, kasneje je vodja misije mednarodne organizacije za migracije število zvišal na 670. Včeraj pa je Papua Nova Gvineja Združene narode obvestila, da je mrtvih več kot 2000. Gre bolj ali manj za ocene, saj so po pisanju agencije AP doslej našli posmrtne ostanke zgolj šestih ljudi. Težava je v tem, da se je gora dobesedno zrušila na vas Jambali. »Glede na to, da so hiše tudi do osem metrov globoko pod skalovjem in zemljo, bo do nekaterih žrtev zelo težko priti,« je za Reuters povedala Justine McMahon, direktorica globalne humanitarne agencije Care International za Papuo Novo Gvinejo. Pohvalila je domače reševalne ekipe, vendar ocenila, da bo glede na obseg katastrofe in število prizadetih potrebna pomoč širše skupnosti.

Plaz se še premika

Tone kamenja in blata so zgrmele na domove prebivalcev odročnega hribovskega območja okoli tretje ure zjutraj po lokalnem času. Ruševine po besedah humanitarnih delavcev obsegajo območje, veliko za štiri nogometna igrišča. »Osemnajst članov moje družine je pokopalo,« je za Reuters povedala Evit Kambu. Po oceni Mioka Michaela, vodje krajevne skupnosti, je verjetno preživelo le malo prebivalcev. »Ljudje se zbirajo in žalujejo. Kopljejo že od prvega dne, vendar ne morejo najti trupel, saj jih prekrivajo ogromne skale. To bo mogoče le s stroji,« je pridal. Prizadeti vaščani pa so besedah uradnikov razdeljeni glede tega, ali težkim strojem dovoliti, da kopljejo in morda dodatno poškodujejo trupla njihovih bližnjih.

Nihče ne more točno vedeti, kje morebitne preživele sploh začeti iskati. Dodatna težava je, da so razmere še vedno nestabilne, saj se plaz še vedno premika. Kar je nevarno tako za preživele kot za reševalne ekipe, je za AFP dejal uradnik agencije ZN za migracije Serhan Aktoprak. Do prizadetega območja je mogoče priti skorajda izključno po zraku, cesta je uničena. Kaj je sprožilo zemeljski plaz, še vedno ugibajo. O potresih v zadnjem času ni bilo nobenega poročila, je bilo pa kar nekaj dežja.