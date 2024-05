#Jezikolumna Mišica

Jezik ni živ organizem. Jezik je del organizma. Jezik je mišica. Dobesedno. No, ne le ena, jezik je mišičast organ z več mišicami – in več vlogami. Človekov jezik sodeluje pri vnosu hrane, omogoča okušanje in sodeluje pri oblikovanju glasov in govornem sporazumevanju. Pri tem zadnjem je tako odločilen, da je postal kar metaforično poimenovanje za celoten znakovni sistem, tudi za pisno, ne le govorno uporabo. Je s pomenskim prenosom v abstraktno poimenovanje jezik izgubil svoj mišičasti značaj? Niti ne, se zdi – tudi jezik kot sistem izrazil ima precej mišičnih lastnosti.