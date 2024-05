V javnem zavodu Mala ulica že več let ugotavljajo, da se je z naraščanjem prebivalstva v mestu skrčil razpoložljivi prostor za spontano otroško igro, hkrati pa se je skrajšal čas za samostojno in avtonomno igro. V Celovških dvorih, kjer smo jih obiskali, so prisotni že nekaj let. Otroci se skupaj z mentorji učijo novih spretnosti, sodelujejo v igrah in sklepajo nova prijateljstva. Mentorica Tina v Celovških dvorih aktivnosti izvaja že več let.

»Otrokom pomagamo skozi različne situacije. S pomočjo igre jih učimo reševati probleme,« je povedala. Za najmlajše otroke enkrat tedensko na lokaciji izvajajo aktivnosti, v poletnih mesecih pa imajo tudi počitniške delavnice. »Poleti smo tri tedne tukaj vsak dan. Odziv otrok je sicer odvisen od vremena, a najljubše so jim športne igre,« je dejala Tina. Opažajo, da jih navadno prvič obišče le en otrok, ki pa nato naslednjič s seboj pripelje še prijatelje.

Deprivilegiranim otrokom ponujajo oporo

Direktorica zavoda Eva Strmljan Kreslin je pojasnila, da je primarno delo zavoda Mala ulica v njihovem mladinskem centru, kamor večinsko hodijo otroci skupaj s starši. »Razlika med obiskovalci centra in otroki v soseskah je, da se dejavnosti v centru udeležujejo otroci, ki s starši hodijo na različne aktivnosti in skrbijo, da otroci kakovostno preživljajo prosti čas. V soseskah, kot so Celovški dvori ali Polje, pa so večinoma otroci, ki jih starši ne vodijo na izlete ali različne prireditve.«

V letih dela opažajo, da se v deprivilegiranih okoljih nihče prav dosti ne ukvarja z otroki, ki odraščajo v slabih razmerah in so mnogokrat priseljenci. Velikokrat postanejo mentorji njihovi zaupniki ali edine odrasle osebe, ki jim zares prisluhnejo in njihove težave razumejo. »Zdi se nam pomembno, da smo mi prvi, ki pristopimo k tem otrokom, saj sami k nam ne bodo prišli,« je prepričana Strmljan-Kreslinova.

Počitnice s številnimi aktivnostmi

Z letošnjim letom so svoje aktivnosti razširili v redno ulično delo v soseski Polje, kjer so zaznali vse večje potrebe po programih v podporo družinam. »V okoliškem naselju z neprofitnimi stanovanju živi visok odstotek družin z otroki, ki se srečujejo z različnimi vrstami stisk in družbeno izključenostjo,« pojasnjujejo v zavodu Mala ulica. Njihove nove dejavnosti so večinoma usmerjene v krepitev specifičnih varovalnih dejavnikov psihosocialnega zdravja otrok in njihovih staršev ter izvajanje počitniškega varstva otrok.

Počitniško varstvo izvajajo brezplačno za otroke med šestim in desetim letom. Lani so vanje vključili tudi prostovoljce iz različnih držav po svetu, ki so se za dva tedna pridružili izvajalcem pri organizaciji iger in druženju z otroki. V projekt je bilo vključenih sedem prostovoljcev od 18. do 50. leta, ki so prihajali iz Italije, Mehike, Srbije in Azerbajdžana.

V minulih tednih je zavod v sodelovanju z Založbo FDV izdal monografijo Na ulice!, v kateri s pomočjo strokovnjakinj razvojne in socialne psihologije, pedopsihiatrije in socialne pedagogike predstavljajo podlago za razumevanje otroštva, družine in starševstva. Predstavljajo tudi posledice večletnega dela Male ulice, ki so, kot je povedala Strmljan-Kreslinova, opazne v naseljih.