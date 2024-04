Najmanj, kar pričakujemo, je, da bo zagotovljen sistemski vir za financiranje stanovanjske gradnje. Še vedno aktualni nacionalni stanovanjski program je bil zadnji trenutek preimenovan v resolucijo ravno zato, ker ni imel zagotovljenih finančnih virov. Mislim, da resen desetletni stanovanjski program brez sistemskega vira financiranja, to je brez davka, prispevka iz plač ali česa tretjega ne more biti sprejet. Če je politika obljubila, da bomo vsako leto začeli graditi 3000 novih stanovanj, potem je jasno, kaj to potegne s seboj. Moramo imeti zemljišča, treba je torej občine, predvsem mestne, zavezati k temu, da zagotovijo dovolj zemljišč, hkrati je treba zagotoviti denar.

Veliko govorimo o dunajskem zgledu. A tudi bistvo dunajskega modela je redni, sistemski vir financiranja. Ta stalni vir pa je lahko le prispevek od plač, kar poznajo Avstrijci, ali davek na nepremičnine, kar imajo na Nizozemskem, ali pa nekaj tretjega. Pričakujemo torej, da bo ministrstvo naslednje leto sprejelo nov program za leta od 2025 do 2035, da to ne bo resolucija, ampak program s finančnim ozadjem, in pričakujemo, da bodo vse najemnine res stroškovne. x Mladina