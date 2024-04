Roglič je 39 km pred koncem tretje etape padel in sprva stežka nadaljeval preizkušnjo. Kljub temu se je vrnil v glavnino in v njej kot 18. prečkal ciljno črto v Altsasuju po skupno 190,9 km.

Video of the crash of Primož Roglič 😱 #Itzulia2024pic.twitter.com/4eGf9lKUPY — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) April 3, 2024

Štiriintridesetletni Kisovčan je ob padcu imel odrgnjeno desno stran kolka, stegna in ramena ter okrvavljen levi komolec. Zato so se pojavila vprašanja, ali bo danes sploh lahko nadaljeval dirko in branil sedem sekund naskoka v skupni razvrstitvi.

Da bo še naprej dirkaj v Baskiji, je njegova ekipa sporočila na omrežju X nekaj ur pred startom. Današnja etapa med Etxarri Aranatzom in Legutiosom v dolžini 159 km, ki bo imela štiri kategorizirane vzpone, se bo začela ob 13.30.