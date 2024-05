Ljubljanska okrajna sodnica Katarina Kumar je dane začela pripravljalni narok med tožnikoma, novinarjem in urednikom Jožetom Možino in RTV Slovenija ter pesnico, pisateljico, šansonjerko in še kaj Svetlano Makarovič. Tožnika od Makarovičeve zahtevata 2000 evrov odškodnine in opravičilo ter objavo sodbe zaradi njene pesmi Utrip laži. Trdita, da je z njo grobo in nedopustno žaljivo napadla čast in dobro ime Možine ter okrnila ugled in dobro ime RTV Slovenija. Makarovičeva je pred začetkom naroka povedala, da se vsega skupaj veseli, njen pooblaščenec David Sluga pa pridal: »Zmaga je naša.« Jožeta Možine na sodišče ni bilo.

Možina je v tedenski komentatorski oddaji informativnega programa TV Slovenija 15. januarja predlani komentiral dražgoško bitko med Nemci in partizani Cankarjevega bataljona januarja 1942. Med drugim je dejal, da so o Dražgošah »pisali pravljice za otroke, ki jim včasih še vedno verjamejo nekateri odrasli«. In se nato vprašal, zakaj »slavijo tragedijo, ki so jo fanatični komunistični poveljniki vsilili nesrečnim Dražgošanom in tudi soborcem pred osemdesetimi leti? Tega ne izvemo, ponavlja se stara mantra.«

Žaljivo, neetično, nedostojno

Makarovičeva je kot odziv napisala pesem Utrip laži, ki jo je teden pozneje prebrala na enem od petkovih protivladnih protestov na ljubljanskem Trgu republike. V njej o Možini govori kot o poklicnem lažnivcu, ki potvarja zgodovino, ponižnem hlapcu vlade, obrekljivcu brez časti, ki bi pljuval po partizanstvu in se klanjal partizanstvu in ki se boji rdeče zvezde. Pesem se konča z verzom: »Jezik za zobe, Možina!« Tožeča stranka, ki jo zastopata odvetnika Sanja Brezinščak in Žiga Podobnik, je v tožbi zapisala, da pisanje vsebuje negativno vrednostno sodbo in neposredno žaljivko z namenom zaničevanja Možine in oddaje Utrip, ki jo producira in predvaja RTV Slovenija. Opozarjata, da je v pesmi omenila tudi drugo oddajo RTV Slovenija Pričevalci, katere avtor je prav tako Možina, ki jo je, kot piše v tožbi, prav tako označila žaljivo in sicer za »izkozlano«.

Pooblaščenca sta pisanje označila kot objektivno žaljivo, neetično in nedostojno. Kot piše v tožbi, so grobe in žaljive izjave sicer dopuščene, ko gre za vplivanje na razpravo v zadevah javnega pomena, nikakor pa, ko so namenjene zgolj žalitvi drugega.

»Gre seveda za politično satiro«

Sodnica je na začetku naroka najprej poskusila s poravnavo, ki je bila kot običajno tajna. Vendar se je po zgolj nekaj minutah nadaljeval javno – sodnica je pojasnila, da se strani o mirni rešitvi spora nista uspeli dogovoriti. Po naroku je Sluga za medije povedal, da je Makarovičeva poravnavo »z gnusom zavrnila«. Tožena pa je izjavila, da je »tukaj, ker je partizanstvo vrednota, domobranstvo pa sramota«. »Danes sem še dodatno ponosna na to pesem, ker je odlično napisana. Gre pa seveda za politično satiro, ki je mednarodno zaščitena,« je povedala. Po njenih besedah je bil povod za pesem teror prejšnje vlade, ki je bil izrazito desničarski in profašističen, ter da je država začela s pljuvanjem po NOB, česar pa »ne bomo dovolili«. Svetlana Makarovič je na sodišče prišla z rdečo zvezdo na jopiču, za katero je dejala, da danes ni več ne strankarski ali politični, temveč moralni simbol. Po naroku je delila tudi značke s palestinsko zastavo.

Pripravljalni narok se bo nadaljeval 12. septembra, do takrat bo Sluga odgovoril na pripravljalno vlogo, ki jo je nedavno vložila tožeča stranka. Kdaj se bodo začela zaslišanja, pa še ni znano.