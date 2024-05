Turistični delavci so izdali poročilo o obisku domačih in tujih gostov v Sloveniji za mesec april. V nastanitvenih obratih so zabeležili nekaj več kot 400.000 turistov, ki so ustvarili 937.000 nočitev.

Domači turisti so ustvarili trideset odstotkov vseh nočitev v aprilu. Je pa bilo njihovih obiskov za štiri odstotke manj kot v istem obdobju lani, prav tako nočitev, teh je bilo za osem odstotkov manj.

Tujci so največkrat prenočili v občini Piran, sledili sta Podčetrtek in Moravske Toplice. V teh občinah so aprila domači gostje ustvarili 29 odstotkov nočitev.

Tuji turisti pa so ustvarili nekaj več kot 289.000 prihodov, to je kar 11 odstotkov manj kot pred letom dni, in nekaj več kot 651.000 prenočitev, kar prav tako predstavlja 12 odstotkov manj. Največkrat so prenočili v občini Ljubljana, sledita Piran in Bled. Skupno so v teh treh občinah aprila gostili skoraj polovico vseh tujih prenočitev.

Največkrat prespali Italijani, najraje v Ljubljani

Turisti iz Italije so aprila ustvarili skoraj 98.000 prenočitev, to je kar petnajst odstotkov vseh tujih nočitev, največkrat pa so prenočili v občini Ljubljana. Je pa skupno vsem tujim turistom, da so ti opravili kar za šestnajst odstotkov manj prenočitev kot leto prej. Tudi obiskovalci iz Nemčije so ustvarili 23 odstotkov manj nočitev kot leto prej, prav tako kot Italijani pa so tudi oni največkrat prenočili v Ljubljani. Na tretjem mestu po obisku naše dežele so Avstrijci, Hrvati, Srbi in Poljaki.

V primerjavi z lanskim letom se je povečalo število nočitev gostov iz Poljske in Hrvaške.

Najbolje obiskane zdraviliške občine, Brežice na prvem mestu

Največ prenočitev je bilo ustvarjenih v zdraviliških občinah, kar 23 odstotkov, največkrat so tujci prespali v občini Brežice. Sledile so obmorske in gorske občine ter Ljubljana.

V primerjavi s prejšnjim aprilom je bilo turističnih prenočitev v vseh vrstah turističnih občin manj, razen v občini Ljubljana, kjer je bilo nočitev za odstotek več.

Povprečna doba bivanja je bila najdaljša v zdraviliških občinah, tam so v povprečju tujci prespali trikrat. V obmorskih občinah so spali dva dneva in pol, v gorskih in Ljubljani pa dva dneva.

Najraje prespali v hotelih

Največ nočitev tujih in domačih turistov je bilo ustvarjenih v hotelih, tam so prespali v kar dobrih petdesetih odstotkih, sledile so nočitve pri zasebnikih, v apartmajih in hišah.

V prvih štirih mesecih največ turistov iz Italije

V letošnjem letu je bilo prve štiri mesece skupno 1,3 milijona prihodov turistov in nekaj manj kot 3,4 milijona njihovih prenočitev. Tujci so ustvarili kar 63 odstotkov vseh prenočitev, največ turistov je bilo iz Italije, sledili so turisti iz Hrvaške in Avstrije. Domači turisti so skupno prenočili 1,2-milijonkrat, kar je bilo za tri odstotke manj kot v istem obdobju lani, tuji pa 2,1-milijonkrat ali za tri odstotke več kot v preteklem letu.