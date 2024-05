Direktor Policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec je povedal, da gre za mlajše posameznike. Nekaj njih je že starih znancev policije.

Policija jih je v preteklosti obravnavala iz različnih razlogov, je pa poudaril, da gre za posameznike, ki so že samo s svojim videzom vzbujali vtis, da so nevarni.

Iz posnetkov na družbenih omrežij lahko vidimo, da imajo obrite glave, nosijo bulerje z belimi vezalkami, hlače z vojaškim vzorcem ter značilne bunde, ki skupaj z vsemi prej naštetimi modnimi dodatki predstavlja zimzeleno uniformo neonacistične subkulture. »Prijave domnevnih ali potencialnih žrtev doslej še nismo prejeli, smo pa že ugotovili identitete nekaterih članov omenjene skupine,« pravi Omejec.

»Radi bi opozorili, da tako imenovane vaške straže, varde ali druge oblike samoorganiziranja v smislu, da bi državljani sami opravljali naloge varnostnih organov oziroma policije, predstavljajo varnostno tveganje in negativno vplivajo na občutek varnosti, četudi ne predstavljajo vedno kaznivega dejanja. Vse kakršno zbiranje in organiziranje z namenom izvajanja kaznivih ravnanj se, ko so prepoznani elementi kaznivih dejanj, obravnava strožje,« pravi Omejec. »Skupina mladostnikov, ki se oblači, da daje videz, da so nevarni, ne more zagotavljati občutka varnosti,« je ravnanje mladih neonacistov še komentiral Omejec.

Omejec je danes še zagotovil, da je Ljubljana varno mesto. Število vseh obravnavanih kaznivih dejanj na območju Mestne občine Ljubljana je v letošnjem letu za okoli 8 odstotkov manjše kot leto poprej in stanje kriminalitete se ne povečuje, kot se želi v javnosti prikazati.

Ob tem je izpostavil, da policija na morebitne povečane oziroma spremenjene trende kriminalitete takoj odreagira z metodami dela, kot so poostreni nadzori, ciljno usmerjeno delo, okrepijo sodelovanje z lokalno skupnostjo, mestnim redarstvom, tožilstvom in drugimi partnerji pri zagotavljanju varnosti v državi.

»S tem razlogom smo na PU Ljubljana poleg vseh rednih oblik dela ustanovili posebno delovno skupino policistov, s katero zagotavljamo še večjo prisotnost na terenu predvsem za preprečevanje in obravnavo tako imenovane splošne kriminalitete. Policiste delovne skupine na kriminalna žarišča usmerjamo na podlagi izdelanih analiz in ob sprotnem spremljanju gibanja kriminalitete. S tem uspešno preiskujemo predvsem tako imenovano ulično (ropi, drzne tatvine, prodaja drog..) in drugo premoženjsko kriminaliteto,« je še pojasnil.

Povedal, je tudi, da policija sicer podpira samozaščitna ravnanja občanov, usmerjena v zaznavanje ravnanj in neobičajnega dogajanja v njihovi bližini in tesno sodelovanje s policijo. Občane in občanke je pozval, naj ob zaznavi sumljivih ravnanj in oseb, nemudoma obvestijo policijo na 113, najbližjo policijsko postajo ali pokličejo anonimno na številko 080 1200.