Družba je sredstva pridobila v okviru financiranja serije B, uporabljena pa bodo za začetek prodaje prvih izdelkov xAI na trgu, vzpostavitev napredne infrastrukture ter pospešitev raziskav in razvoja tehnologij prihodnosti, je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP v nedeljo objavila družba.

Med vlagatelji so po poročanju AFP investicijske družbe Valor Equity Partners, Andreessen Horowitz in Sequoia Capital ter savdski princ al Valid bin Talal.

Musk je družbo, ki je bila po njegovih navedbah pred to finančno injekcijo vrednotena na 18 milijard dolarjev, ustanovil julija lani. Je eden redkih vlagateljev na svetu, ki imajo dovolj denarja za tekmovanje na področju umetne inteligence z družbami, kot so OpenAI, Google in Meta. Med drugim razvija klepetalnega robota Grok.

Musk je v tem mesecu vlagateljem povedal, da za podporo xAI načrtuje vzpostavitev superračunalnika, ki bo vsaj štirikrat večji od sedanjih najzmogljivejših računalnikov, denimo takšnih, kot jih za svoje modele umetne inteligence uporablja Meta, še poroča AFP.