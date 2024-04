Zoper predsednika nadzornega sveta družbe Istrabenz Turizem Sama Logarja in predsednika uprave Aleša Semejo je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) uvedla preiskavo zaradi suma kršitve integritete. Logar naj bi namreč v luksuznem hotelu, ki je v lasti družbe, prenočeval po precej nižji ceni od tržne, kar je za KPK sporno. Po poročanju RTV Slovenija naj bi za posamezno nočitev v hotelu s petimi zvezdicami v verigi hotelov LifeClass med sezono plačal 80 evrov za sobo, v kateri nočitev stane od 330 do 400 evrov. Družba v lasti Slovenskega državnega holdinga (SDH) sicer upravlja blagovno znamko LifeClass Hotels & Spa, pod okrilje katere spada šest portoroških hotelov. Logar je tudi podžupan Ljubljane iz vrst Gibanja Svoboda.

Logar postopka ne komentira

Iz KPK so še sporočili, da so postopek začeli na podlagi prijave, ki so jo prejeli septembra 2023. Potem ko so proučili razpoložljivo dokumentacijo, je senat komisije sprejel sklep o uvedbi preiskave na podlagi zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Do zaključka postopka zadeve ne nameravajo komentirati. Omenjen zakon v primeru ugotovljene kršitve integritete ne določa sankcij. So pa na komisiji opozorili, da zakon o SDH določa, da oseba, za katero komisija pravnomočno ugotovi kršitev integritete, ne more zasedati funkcij znotraj SDH. To velja tudi za družbe, ki jih upravlja, kar pomeni, da bi Logar v primeru ugotovljene kršitve izgubil mesto v nadzornem svetu družbe.

Iz komisije so še sporočili, da je »integriteta« pravno nedoločen pojem, zato je vsebinska opredelitev v pristojnosti komisije. Zakon integriteto opredeljuje kot »pričakovano delovanje«, da torej posamezniki na položajih ne bodo delovali »v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi«. Doslej so ugotovili 27 primerov kršitve integritete.

»Postopka pred KPK ne želim komentirati, dokler ta še poteka. S komisijo bom sodeloval in ji odgovoril na vsa vprašanja. Upam, da bom tako pojasnil vse okoliščine, zaradi katerih mislim, da postopka ni vredno peljati naprej. Podrobnosti ne bi komentiral, ker se mi zdi pošteno in korektno do komisije, da zadeve ne razčiščujem preko medijev,« je glede preiskave izjavil Samo Logar. Neuradno smo sicer izvedeli, da naj bi v preteklosti nadzorniki v hotelih prenočevali pod enakimi ali celo ugodnejšimi pogoji, saj naj bi po internih pravilih družbe za člane nadzornega sveta veljal poseben cenik nočitev v hotelih družbe, kadar gre za službeno prenočevanje. Z vprašanjem glede preteklih nočitev in pravilnika smo se obrnili tudi na družbo Istrabenz Turizem. Odgovora nismo prejeli.

Testiral je hotelske storitve

Logar je pred časom za RTV Slovenija povedal, da sporne nočitve niso bile opravljene v času dopusta, ampak so bile del poslovnih obveznosti. Z nočitvijo je namreč želel preizkusiti kvaliteto hotelskih storitev. »Želel sem iz prve roke testirati storitev, način, kako hotel funkcionira. S predsednikom uprave družbe Istrabenz Turizem sem bil dogovorjen za sestanke, saj se je pripravljala obnova hotela Riviera.« Pri tem je dodal, da mu je ponudbo pripravil oddelek za rezervacije, v njej pa ni bilo izpostavljeno, da gre za popust. »V ponudbi, ki sem jo dobil po elektronski pošti, je bil skupen znesek, ki se mi ni zdel nič posebnega,« je še dejal.