Dražbe umetnin so v sivi coni

Nedavno odkrito delo, ki so ga pripisali Ivani Kobilca, je šlo v začetku marca na javno dražbo v ljubljanski Galeriji Kos. Za rezervno ceno oziroma pričakovani znesek so postavili ceno 29.000 evrov. Izklicna cena oziroma prva ponudba je znašala 17.000 evrov, pozneje so prišli do ponudbe 25.000 evrov. Dela niso prodali. Ob tem se je postavilo vprašanje, ali v Sloveniji sploh imamo dražbeno kulturo umetnin in kako poteka.