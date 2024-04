Neizpodbitna resnica poznega kapitalizma je, da če za uporabo nekega produkta ne plačujemo, potem smo v resnici produkt sami. Vsakič, ko odprete aplikacijo, vsakič, ko podrsnete, všečkate, zelo všečkate ali se začnete pogovarjati z nekom novim, se zbirajo vaši podatki. Vse od vaše lokacije, časa prijave, zapisov klepeta in časa, ko ste se začeli pogovarjati s posamezno osebo.

Vsaki aplikaciji za zmenke, ki jo prenesete, seveda dovolite, da zbira te podatke, in če svoj Tinder povežete s Facebookom, Instagramom in Spotifyjem, mu dovolite, da pridobiva tudi te podatke.

»Tu je nekaj preprostih dejstev,« pravi Jeremy Jones, vodja oddelka za spletno varnost pri podjetju Theta. »Dejstvo je, da imajo vsi podatki vrednost. Drugo dejstvo je, da razvijalci aplikacij tega ne počnejo v altruistične namene in ne poskušajo zaslužiti le za preživetje. Čeprav nas večina ve, da se ti podatki zbirajo in prodajajo oglaševalcem, je morda najbolj zaskrbljujoče, kako vaše osebne podatke hranijo podjetja, ki jih zbirajo.«

Če še niste našli ljubezni, ne pomeni, da jo tudi boste

Vrednost industrije aplikacij za spletno spoznavanje lahko ta trenutek ocenjujemo na nekaj več kot 5 milijard evrov, tega načina iskanja pravega življenjskega sopotnika ali sopotnice pa se danes poslužuje več kot 50 odstotkov samskih.

Večina aplikacij za spletne zmenke uporablja strojno učenje, ki vam pomaga pri iskanju vaše sorodne duše – tam kjer pa imamo strojno učenje, tam imamo tudi podatke. Velike količine podatkov. Ključni podatki so pa seveda tisti, ki jih brez skrbi aplikaciji odobrimo: lokacija, spol, izobrazba, starost, ipd. Poleg tega pa imajo aplikacije tudi vpogled do podatkov, ki jih imate in jih ustvarjate v aplikaciji sami. Nikoli ne smemo pozabiti, pravi Rebecca Heilweil v knjigi S Tinderjem morda ne boste dobili zmenka. Pridobil pa bo vaše podatke. (Tinder may not get you a date. It will get your data.), da si aplikacije lastijo podjetja, k preko vašega iskanja sorodne duše, delajo dobiček.

Vzemimo Tinder, eno najbolj razširjenih aplikacij za zmenke v ZDA. Njegovi algoritmi se ne zanašajo le na informacije, ki jih delite s platformo, temveč tudi na podatke o »vaši uporabniški izkušnji«, na primer o vaši dejavnosti in lokaciji. V lanskem letu objavljenem zapisu na spletu je podjetje Tinder pojasnilo, da se pri povezovanju z ljudmi hrani tudi podatek, koliko ljudi vaš profil všečka oz. zavrne.

Moški uporabniki imajo več kot štirikrat dražjo izkušnjo

Ena od bolj kontroverznih funkcij Tinderja je funkcija Superlike. Namesto da bi potegnili desno, da bi nekoga le anonimno in »tiho« všečkali - kar bo ugotovil le, če bo prav tako potegnil desno na vas, s prstom potegnete navzgor in nekoga »glasno« všečkate. Ko bodo videli vaš profil, bo na njem velika modra zvezda, tako da bodo vedeli, da vam je že všeč in da se bosta, če bodo potegnili desno, takoj ujemala.

Na dan dobite eno brezplačno, ki naj bi jo uporabili za nekoga, čigar profil res izstopa. Uporabniki programov Tinder Plus, Tinder Gold in Tinder Platinum jih dobijo pet na dan, poleg tega pa lahko dodatne Super všečke kupite po ceni 1 evra. Cene segajo od 13,49 eur/mesec za ženske in od 13,99 eur/teden za moške.

Tinder pravi, da Super všečki potrojijo vaše možnosti za ujemanje, saj so laskavi in neposredno izražajo navdušenje. Ne moremo preveriti, ali to drži. Vemo pa, da mora Tinder, ko nekoga super všečkate, algoritem za trenutek postaviti na stran. Dolžan je potisniti vašo kartico bližje vrhu kupčka osebe, ki ste jo Super všečkali - ker ne boste še naprej zapravljali denarja za Super všečke, če nikoli ne bodo delovali - in zagotoviti, da jo bo videla. To ne pomeni, da boste dobili ujemanje, pomeni pa, da bo oseba, ki ima višjo oceno »zaželenosti«, dobila zelo osnovno informacijo – to, da obstajate.

Moški kljub manjši uspešnosti bolj optimistični

Raziskava OnePoll, Forbes Health iz leta 2023, v kateri je sodelovalo 5000 ameriških anketirancev, je pokazala, da je skoraj 70 odstotkov tistih, ki so nekoga spoznali prek aplikacije za zmenke, sklenilo romantično monogamno razmerje. Spletni zmenki so priljubljeni, saj je skoraj 30 odstotkov odraslih Američanov že uporabilo spletno stran ali aplikacijo za zmenke, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je več kot 40 odstotkov uporabnikov olajšala zmenke. Približno 36 odstotkov jih ima dokaj pozitiven odnos do zmenkov, 24 odstotkov pa zelo pozitiven. Moški so glede zmenkov bolj optimistični (68 odstotkov) kot ženske (55 odstotkov).

Najbrž se ne bomo nikoli več vrnili k srednjeveškim nadzorovanim in urejenim praksam dvorjenja, kljub temu, da jih TV nanizanke kot je Bridgerton promovirajo za uspešne. Ampak morda pa je le vredno sprejeti določene omejitve in odvisnosti, da bi dosegli, kar si želimo in se obenem izognemo nepotrebni bolečini. Morda je smiselno vsaj delno opustiti zasebnost, anonimnost in avtonomijo aplikacij in se za trenutek obrniti k tistim ljudem, za katere se nam zdi, da bi z njimi preživeli sestavljanje ikejinih omaric, kampiranje in navsezadnje začetek konca sveta.