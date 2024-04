»Globoko nasprotujem temu, da imamo neizvoljeno zbornico,« je pred začetkom rituala, ki čaka novince v lordski zbornici, dejala novopečena baronica Carmen Smith, preden si je nadela rdečo lordsko pelerino z ovratnikom, ki naj bi bil iz krzna hermelina (velike podlasice), prisegla zvestobo monarhu, se vpisala v debelo knjigo članov lordske zbornice in se priklonila predsedujočemu. Uporniško si je omislila pelerino in ovratnik iz umetnega krzna ter ni zaprisegla v angleščini, temveč valižanščini.

Največja zbornica po kitajskem kongresu

Lordska zbornica britanskega parlamenta, ki ima po zadnjem štetju 784 članov, je drugo največje parlamentarno telo na svetu. Številnejši od nje je samo kitajski nacionalni ljudski kongres, ki ima 2977 članov. Povprečna starost članov lordske zbornice britanskega parlamenta je 71 let. Do leta 1999 so veliko večino sedežev v lordski zbornici, ki so veliko udobnejši od tistih v poslanski zbornici (tudi zato najbrž kar veliko lordov med zasedanjem zadrema), zasedali dedni lordi.

Pod laburistično vlado Tonyja Blaira so večino za vedno poslali domov. Ohranili so jih samo 91. Velika večina dosmrtnih lordov je od takrat imenovana (imenujejo jih stranke). Imenovanih lordov je zdaj 667. Ker je konservativna stranka na oblasti že od leta 2010, je največ konservativnih lordov: 270. Laburistična stranka jih ima 175, liberalni demokrati 80, severnoirska (protestantska) stranka DUP jih ima šest, po dva imata severnoirska (protestantska) stranka UUP in Zelena stranka. Enega oziroma eno, baronico Smith, pa ima valižanska nacionalistična stranka Plaid Cymru. Neodvisne stranke imajo 183 lordov, v lordski zbornici pa sedi tudi 26 nadškofov.

Njen glavni cilj je neodvisnost Walesa

Baronica Smith ne izstopa samo zaradi spola in mladosti, svojih 28 let, s katerimi je postala najmlajša v lordski zbornici. Pred njo je bila najmlajša konservativna baronica Owen, postavna plavolaska, ki bo 10. maja stara 31 let. Bila je (očitno zelo) posebna svetovalka nekdanjega premierja Borisa Johnsona, ki jo je, pri tridesetih letih, predlagal za dosmrtno članico. Novopečena baronica Smith se od skoraj vseh kolegic in kolegov razlikuje po tem, da je bila izvoljena. Samo stranki Plaid Cymru in Zelena stranka namreč izvolita svoje člane lordske zbornice. Kot članica valižanske nacionalistične stranke je njen glavni cilj neodvisen Wales. Ob nastopu je dejala, da je ena od maloštevilnih članov, ki se bodo potegovali za to, da bodo ob službo, oziroma se bodo borili za ukinitev lordske zbornice. Njeno ukinitev sicer napoveduje vodja opozicijskih laburistov Keir Starmer v primeru zelo verjetnega prihoda na oblast na prihodnjih volitvah.

»Dokler obstaja Wales, mora imeti svoj glas v lordski zbornici,« pravi Smithova, o kateri nekateri kritiki pravijo, da sedi v lordski zbornici samo zato, ker je ženska. Njena stranka se je pred glasovanjem odločila, da bo med lorde tokrat poslala kandidatko, ne kandidata. Bila je drugouvrščena, na prvem mestu je bil moški. Sama pravi, da bo njen prihod pripomogel k temu, da bodo ženske v lordski zbornici bolj slišane. Malo verjetno. V zdajšnji lordski zbornici sedi 556 moških (70 odstotkov) in 228 žensk (30 odstotkov).

Baronica Smith je najmlajša od sedmih otrok delavske družine, katere dom je bil v majhni vasi na severu Walesa. Za politiko se je začela zanimati pri petnajstih letih, malo po dvajsetem letu pa je postala šefica osebja poslancev stranke v valižanski skupščini. Leta 2019 je neuspešno kandidirala za evroposlanko. Plače tako kot skoraj nobena članica in član ne bo imela (plačo prejema samo vodstvo zbornice). Ima pa, kot vsi drugi, pravico zahtevati 342 funtov – kar je nekaj centov manj kot 400 evrov – dnevnice ob vsakem prihodu v parlament, četudi pride samo na kavo (po dnevnico). Porabijo jih lahko, kakorkoli želijo. Če pridejo vsak delovni dan, je to kar lep denar: 2000 evrov na teden, 8000 na mesecev, 96.000 na leto ...