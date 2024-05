Tik pred turbulenco so na letalu ravno delili zajtrk. Po desetih urah leta so nekateri potniki čakali v vrsti za stranišče, drugi so na telefonih gledali filme ali serije. Mnogi niso bili pripeti in so hodili po hodnikih. Med potniki je bil tudi 68-letni Jerry, ki je z ženo potoval v Avstralijo. »Ravno sem bil na stranišču. Vrnil sem se, se usedel, malo turbulence in kar naenkrat je letalo padlo. Ne vem, kako daleč, ampak bilo je daleč,« je izkušnjo delil za BBC. »Nekateri nesrečniki, ki so hodili, so delali premete. Bilo je grozno. In potem, kar naenkrat, je bilo spet mirno. Osebje je storilo vse v svoji moči, da bi pomagali poškodovanim. Med poškodovanimi so bili tudi člani posadke, tako da so opravili odlično delo.«

»Nekateri potniki so se z glavo udarili v police s prtljago tako močno, da so nastale udrtine. Udarili so ob luči in prostore za maske ter naredili luknje,« je za Reuters povedal 28-letni Dzafran Azmir.

»Turbulenca me je zbudila. Prižgala se je luč za pripenjanje pasu. Takoj za tem me je vrglo ob strop. Še preden sem imela priložnost, da bi si pripela pas,« je za Sky News povedala 30-letna Teandra Tukhunen.

V hudi letalski izkušnji je poškodbe staknilo 71 ljudi. Šest jih je bilo huje poškodovanih in so potrebovali zdravniško pomoč. Za eno osebo je bil let tudi usoden. Doletelo je 73-letnega Britanca, ki je imel težave s srcem. Domnevno je umrl zaradi infarkta.