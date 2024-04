Brv z napako

Kot poročamo na notranjih straneh našega časnika, so se v Ljubljanski kolesarski mreži kritično odzvali na funkcionalnost rekonstruirane brvi čez Mali Graben v Murglah. Dostop na most poteka po preozki klančini, ki se na eni strani še prelomi in zahteva ovinek za 180 stopinj. V večini primerov se mora kolesar ustaviti, morda tudi sestopiti in pot nadaljevati peš ob kolesu. Srečanje dveh koles je skoraj nemogoče.