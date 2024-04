Koridor – križišča umetnosti je elektronski medij, ki se posveča kritiki vseh vrst. Svojo pot so začeli leta 2014, ko so študentje in študentke humanističnih smeri želeli imeti prostor za pisanje kritik in razvoj kritike. Njihov glavni namen je bil predvsem izobraziti mlajše generacije o tem, kaj kritika je, kako se jo piše in kako se poglobiti v pisanje. Kot pove trenutni soodgovorni urednik Koridorja Jernej Čuček Gerbec, so se v prvem letu kritike pojavljale kot izdelani prelomi na platformi facebook. V roku enega leta so vzpostavili spletno stran, ki je marca praznovala deset let.

Mentorstvo kot ključ za kakovost

V desetih letih je za Koridor pisalo okoli 330 različnih piscev in pisk. Trenutno jih je aktivnih od 40 do 60, ki vsak dan sproti skrbijo za poglobljene in obsežne kritike. Koridorjevi kritiki pišejo o literaturi, gledališču, filmu in nadaljevankah, glasbi, razstavah in kulturi na splošno. Za vsako področje pa skrbijo uredniki in urednice. »Koridorju sem se kot filmski kritik pridružil konec leta 2021, to je bil tudi začetek moje kritiške poti. Ta medij je zame predstavljal enkratno priložnost, brez katere bi bil morda še danes v temi glede tega, kako zelo me zanima kritiško in publicistično pisanje,« je povedal urednik za filmsko kritiko Alen Golež. »Pri svojem urednikovanju opažam, da imajo pisci največ težav ubesediti prav tista mnenja, ki so najbolj specifična ali nenavadna, a so zato tudi najizvirnejša in najzanimivejša. Da bi ta mnenja učinkovito ubesedili, sta potrebna čas in trud, zato je, vsaj zame, pogosto najpomembnejše najti prav te kalčke izvirnosti in spodbuditi pisca, da jih razvije do polnega potenciala, tako zase kot za bralstvo. V pisanju zato iščem predvsem drznost v razmišljanju, ki da kritiki značaj, da ostane z nami dlje kot zgolj nekaj minut po branju.« Vsega skupaj pri Koridorju deluje deset urednikov in urednic ter skupina za oblikovanje, družbena omrežja in lekturo. In čeprav se je v desetih letih zamenjalo veliko osebja, pisk in piscev, pri Koridorju vedno znova poskrbijo, da se delo in znanje prenašata na nove, mlade in nadobudne kritike.

Odskočna deska mladim

Največji Koridorjev uspeh v zadnjih nekaj letih sta vpis spletne platforme leta 2022 v razvid medijev in pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, pove odgovorni sourednik Jernej Čuček Gerbec. Poleg spodbujanja kritike pa Koridor predstavlja odskočno desko mladim, da vstopijo v svet umetnosti in literature ter javnosti postanejo poznani kot tisti bodoči pisci in piske, ki bodo kritično spremljali kulturo pri nas. »Kot urednik v filmski redakciji delam zdaj že nekaj manj kot dve leti. Moje delo je v veliki meri pedagoškega značaja, saj pogosto delamo z besedili še neizkušenih piscev in pisk, ki se s filmsko kritiko šele spoznavajo, zato jih je treba uvesti v pisanje, jim razložiti perspektivo bralca ali jih usmerjati v kritični analizi, da znajo učinkoviteje izraziti svoje občutke,« svoje delo opiše Alen Golež, ki je samo v dveh letih izobrazil vrsto mladih piscev in pisk. Koridor, ki letos praznuje deset let, je prepoznaven in množično bran. Čeprav se ukvarjajo izključno in samo s kulturo, jih mesečno bere okoli 4000 posameznikov, s čimer izstopajo v primerjavi z drugimi podobnimi fizičnimi in spletnimi mediji. Prav vsi pri Koridorju delujejo prostovoljno in brez vsakršne finančne platforme. Ženeta jih entuziazem in ljubezen do umetnosti, literature, filma, televizije, odra … Portal Koridor – križišča umetnosti je dokaz, da v Sloveniji potrebujemo prostor za kritiko in da jo ljudje še vedno radi berejo, pa naj se še tako zdi, da kritikov danes ne potrebujemo več.

*** V desetih letih je za Koridor pisalo okoli 330 različnih piscev in pisk. Trenutno jih je aktivnih od 40 do 60, ki vsak dan sproti skrbijo za poglobljene in obsežne kritike. Koridorjevi kritiki pišejo o literaturi, gledališču, filmu in nadaljevankah, glasbi, razstavah in kulturi na splošno.