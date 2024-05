Eden najpriljubljenejših športov na Otoku je dobil novega svetovnega prvaka. Najboljši igralec snukerja je za letošnje leto postal 32-letni Kyren Wilson. Na prvenstvu presenečenj v Sheffieldu, kjer so se v polfinale poleg Wilsona uvrstili še trije kvalifikanti, je Anglež ohranil mirno kri ter upravičil vlogo favorita. V polfinalu je bil s 17:11 boljši od rojaka Davida Gilberta, v finalu pa z 18:14 od Valižana Jaka Jonesa. Naslov novega svetovnega prvaka sodi v kategorijo presenečenja, a še zdaleč ne senzacije, saj je bil Kyren Wilson finalist že pred štirimi leti, ko je z 8:18 izgubil proti Ronnieju O'Sullivanu.

Wilsona na zmagoviti poti v teatru Crucible ni resno ogrozil nihče. V prvem krogu je kar z 10:1 premagal Valižana Dominica Dayla, v drugem s 13:6 rojaka Joeja O'Connorja, ki je v uvodnem krogu presenetljivo izločil štirikratnega svetovnega prvaka Marka Selbyja. Kako izjemen je bil Selby v 17 dneh, kolikor traja svetovno prvenstvo, kaže njegova četrtfinalna zmaga proti štirikratnemu svetovnemu prvaku Škotu Johnu Higginsu, po zmagah na svetovnih prvenstvih tretjemu najboljšemu igralcu vseh časov. V kategorijo največjih presenečenj sodita četrtfinalna poraza Ronnieja O'Sullivana in Judda Trumpa. Trojno zmago najprestižnejših treh turnirjev Triple Crown v eni sezoni, kamor poleg svetovnega prvenstva sodita še prvenstvo Velike Britanije in masters, je O'Sullivanu preprečil nekdanji svetovni prvak Stuart Bingham. Za četrtfinalno senzacijo pa je poskrbel finalist Jak Jones, ki je bil boljši od serijskega osvajalca turnirjev zadnjega desetletja Judda Trumpa.

Wilson pred naslovom svetovnega prvaka ni osvojil še nobenega naslova Triple Crown. Poleg finala pred štirimi leti v Sheffieldu je bil najbližje pred šestimi, ko ga je v finalu mastersa premagal Mark Allen. V svetu snukerja velja za družinskega človeka. Ves čas ima ob sebi na turnejah mamo in očeta ter brata, vsem je bil po največjem uspehu posebej hvaležen. V zasebnem življenju svoj prosti čas namenja ženi Sophii, s katero imata dva še ne šoloobvezna otroka, ki sta bila v zadnjih tednih ves čas ob očetu. »Leta tečejo in kmalu bo prišel dan, ko se bosta zavedala, kaj je dosegel njun oče,« je po dvigu najprestižnejšega pokala v svetu snukerja povedal Kyren Wilson, ki je v svoji karieri dosegel pet maksimalnih dosežkov 147 točk in 453 stotic.

Čeprav novi svetovni prvak v snukerju velja za umirjenega športnika, je po največjem uspehu kariere pokazal, da so njegovi cilji zelo visoki: »Verjamem, da je osvojitev prvega naslova svetovnega prvaka najtežja. Verjamem tudi, da lahko postanem večkratni svetovni prvak. Samozavest, ki sem jo pridobil v zadnjih treh tednih, mi bo gotovo v korist, prav tako tudi izkušnje. Želim si osvojiti še veliko lovorik.«

Zanimivost zasebnega življenja 32-letnega najboljšega igralca snukerja na svetu je, da je v nogometu navijač Chelseaja, njegov dober prijatelj pa je igralec pikada Ricky Evans. Snuker in pikado imata po vsem svetu veliko skupnega, saj so redki oboževalci le enega od obeh na Otoku izjemno priljubljenih športov. Le da je pikado po zaslužkih v zadnjih letih prehitel snuker. Tudi zato, ker se v njem obrača precej več denarja, saj dvorane po vsem svetu sprejmejo po več tisoč gledalcev, ki popijejo ogromno piva in glasno navijajo, dvorane za snuker pa so precej manjše, od gledalcev pa zahtevajo tišino in zbranost.

*** 71 iger mora dobiti svetovni prvak v snukerju, 10 v prvem krogu, po 13 v drugem in tretjem, 17 v polfinalu in 18 v finalu. Kyren Wilson jih je na zmagoviti poti izgubil 40, kar je sijajno povprečje. 142 točk je bil najvišji seštevek točk na glavnem turnirju, ki so ga dosegli Ricky Walden Mark Williams in Jackson Page. Maksimalni dosežek 147 je dosegel Tajec Noppon Saengkham, a v kvalifikacijah.