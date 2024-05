Raiven bo s pesmijo Veronika v prvem polfinalnem večeru v Malmö Arena nastopila kot deveta.

Poleg nje se bodo po izžrebanem vrstnem redu predstavili še Ciper, Srbija, Litva, Irska, Ukrajina, Poljska, Hrvaška, Islandija, Finska, Moldavija, Azerbajdžan, Avstralija, Portugalska in Luksemburg. Deset držav, ki bodo prejele največ glasov, se bo uvrstilo v sobotni veliki finale.

Drugi polfinalni večer bo v četrtek, ko se bodo prestavili Malta, Albanija, Grčija, Švica, Češka, Avstrija, Danska, Armenija, Latvija, San Marino, Gruzija, Belgija, Estonija, Izrael, Norveška in Nizozemska. Tudi v drugem polfinalnem večeru se bo v veliki finale uvrstilo deset držav z največ glasovi. V obeh predizborih bodo o nastopu v finalu odločali glasovi gledalcev in poslušalcev prek telefonskega in spletnega glasovanja.

Raiven stavnice sicer ne napovedujejo uspeha:

S povprečjem skoraj tretjine glasov stavničarjev naj bi zmagal hrvaški predstavnik Baby Lasagna s pesmijo Rim Tim Tagi Dim:

Poleg 20 izbranih na dveh polfinalnih večerih imata nastop v finalu že zagotovljeni velika evrovizijska peterica (Španija, Italija, Francija, Velika Britanija in Nemčija) ter Švedska.

Vse tri večere bo s komentatorskega mesta v Ljubljani evrovizijsko dogajanje na televiziji spremljala Mojca Mavec. Na radiu bo Evrovizijo spremljal Maj Valerij. Slovenske glasove na finalnem večeru bo v Malmö sporočila Lorella Flego.

Pesem Evrovizije švedski Malmö gosti po lanski zmagi švedske prestavnice Loreen s pesmijo Tattoo v britanskem Liverpoolu. Mesto že tretjič gosti evrovizijski izbor, doslej so ga pripravili že leta 1992 in 2013. Švedska sicer tekmovanje za pesem Evrovizije gosti sedmič. V prestolnici Stockholm je evrovizijski izbor potekal leta 1975, 2000 in 2016, v drugem največjem mestu Göteborgu pa leta 1985.