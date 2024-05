Med aretirano enajsterico kriminalcev je tudi vodja hudodelske združbe, eden najbolj iskanih ljudi v Srbiji, za katerim so že leta 2021 razpisali tiralico. Po pisanju srbskega Blica gre za Slobodana Milutinovića Snajperja, ki so ga tedaj aretirali po klicu na pomoč njegovega dekleta: zaradi nasilja, odvzema prostosti in trpinčenja so ga leta 2023 obsodili na dve leti in pol zapora. Po pritožbi na višjem sodišču istega leta so ga premestili v hišni pripor, od koder je pobegnil, za njim pa se je izgubila vsaka sled.

Slobodan Milutinović Snajper (vir: družbena omrežja)

Do lanskega januarja, ko so policiste obvestili, da je zaradi hudih poškodb, tudi strelskih ran, v bolnišnico v Malagi prišlo pet Srbov. Nihče od njih ni hotel pojasnjevati okoliščin, zato je španska policija pri kolegih iz Srbije preverila, kdo bi lahko bil morebitni storilec. Preiskovalci so ugotovili, da gre najverjetneje za spopad rivalskih klanov. Med preiskavo hiše, kjer se je zgodil obračun, pa je postalo jasno, kako resna je stvar: na posestvu je bilo ogromno krvi, pišejo srbski mediji, policisti so našli tudi pištolo z izbrisano serijsko številko, ki so jo storilci pustili v bližini kraja napada, dogajanje pa so nadzorovali z dronom.

Spopad je imel elemente vojaške taktike, pravi španska policija.

​Video akcije španske policije: