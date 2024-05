Bil je dvakratni evropski prvak, leta 2016 pa je na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru v kategoriji do 85 kg zasedel četrto mesto. Tekmovati je prenehal leta 2018 po dopinškem testu, na katerem so mu odkrili vsebnost prepovedanih poživil. Ukrajinski vojski se je pridružil leta 2022.

Novico je potrdil olimpijski komite Ukrajine. »V prvih dneh obsežne invazije se je Oleksandr pridružil vrstam ukrajinskih oboroženih sil. Včeraj smo prejeli žalostno novico o njegovi smrti,« so zapisali na Telegramu.

30-letniku so je poklonili tudi v ukrajinski zvezi dvigovalcev uteži: »Z veliko žalostjo vas obveščamo, da je danes prenehalo biti srce častnega mojstra športa Ukrajine, dvakratnega evropskega prvaka v dvigovanju uteži Oleksandra Pelešenka,« so zapisali. »Družini in vsem, ki so poznali Oleksandra, izrekamo globoko sožalje.«

Domnevajo, da je v tej vojni umrlo že okoli 450 ukrajinskih profesionalnih športnikov.

»Ti ljudje bi se morali ukvarjati s športom, namesto tega pa jih ubijajo,« je dejal še en ukrajinski olimpijec Vladislav Heraskevič. »Hkrati pa ruski športniki, ki podpirajo vojno, tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih. Ne morem razumeti, kako je to mogoče. To je norost,« ga povzema britanski Guardian.

Smrt Pelešenka bo sprožila dodatne pomisleke zaradi odločitve Mednarodnega olimpijskega komiteja, da dovoli nekaterim Rusom na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Parizu tekmovati pod nevtralno zastavo – kljub nasprotovanju Ukrajine.

MOK pričakuje, da se bo na igre uvrstilo vsaj 36 ruskih športnikov. Bodo pa tistim, ki so javno podpirali vojno v Ukrajini ali so povezani z vojsko, prepovedali tekmovati.

Oleksandr Pelešenko na evropskem prvenstvu v dvigovanju uteži leta 2016: