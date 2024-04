Potem ko so lani v sistemu izposoje koles Gorenjska Bike s 380 kolesi na 62 postajah zabeležili 86.531 izposoj, od tega 64.319 z navadnimi kolesi in 18.967 z električnimi, se bo letošnja ponudba še povečala in razširila v nove občine. V novi sezoni bo uporabnikom na voljo 410 koles za izposojo, od tega bo 160 električnih in 250 mestnih koles, povečalo pa se bo tudi število postajališč.

»Sistem trenutno povezuje 73 postajališč s kolesi za izposojo in deset občin. V letošnjem letu se na novo priključujeta občini Domžale in Preddvor. V Kranju in Škofji Loki imajo sistem odprt vse leto, le električna kolesa v zimskem času niso na voljo, v Cerkljah na Gorenjskem, na Jesenicah, v Naklem, Radovljici, Tržiču in na Bledu pa bodo sistem izposoje koles odprli ob dnevu Zemlje, 22. aprila. V Domžalah bo prva izposoja koles mogoča na občinski praznik 19. aprila, uporabniki na vseh lokacijah pa bodo lahko na dan odprtja sistema kolesa preizkusili brezplačno,« je pojasnila Mojca Koligar, vodja koordinacije v Centru trajnostne mobilnosti Kranj.

Po besedah sogovornice število uporabnikov sistema iz leta v leto raste, povečuje se tudi priljubljenost električnih koles, ki omogočajo lažje in hitrejše premagovanje poti ter s tem prijetnejše in udobnejše kolesarjenje. Lani sta bili postaji z največ izposojami v sistemu Mestna knjižnica Kranj z 9039 izposojami in Planina Otok z 8057 izposojami.

Cene ostajajo nespremenjene

Kako pa je s plačilom izposoje koles, bo ta letos dražja v primerjavi z lanskim letom? »Cene paketov sistema Gorenjska bike ostajajo nespremenjene tudi v letošnji sezoni, kar je ključno za ohranjanje dostopnosti sistema za širšo skupnost. Z nespremenjenimi cenami se zagotavljata stabilnost in predvidljivost stroškov za uporabnike, kar je pomembno zlasti za tiste z omejenim finančnim proračunom. To omogoča, da je sistem dostopen in privlačen za ljudi iz različnih socialno-ekonomskih skupin,« je jasna Mojca Koligar.

V Kranju in Škofji Loki je nova sezona sistemov izposoje koles KRsKOLESOM in eKOLOka zaživela že na zadnji marčevski petek, ko so se v sistem vrnila električna kolesa, ki prezimujejo pod streho. Ob tem so v Centru trajnostne mobilnosti Kranj za prebivalce obeh občin pripravili izlet, na katerem so lahko udeleženci preizkusili tudi električna kolesa.