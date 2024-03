Maribor je zaradi kazni pred praznimi tribunami z velikimi težavami premagal Radomlje z 1:0. Navijači so tekmo spremljali na zaslonu pred južno tribuno in svoje ljubljence spodbujali preko ozvočenja. Edini gol je dosegel Arnel Jakupović, veliko zaslug za tri točke pa ima vratar Menno Bergsen, ki je v 64. minuti ubranil enajstmetrovko nekdanjemu igralcu Maribora Dejanu Vokiću. Maribor se je v zaključku tekme krčevito branil, saj je bil v 76. minuti zaradi grobega prekrška izključen Urata. »Trda tekma, borili smo se do konca. Imeli smo dovolj priložnosti. Zaslužena zmaga. Takšna podpora navijačev je možna le v Mariboru,« je povedal strelec edinega gola Arnel Jakupović.

​Patrik Mijić z dvema goloma potopil Bravo

Potem ko je bila Rogaška po jesenskem delu že odpisana, je spomladi hit tekmovanja. Na devetih tekmah je osvojila že 18 točk, danes je brez težav premagala še Bravo z 2:0 in je vse bliže obstanku. Junak je bil 25-letni hrvaški napadalec Patrik Mijić, strelec obeh golov. Odkar je pozimi prišel v klub, je dosegel že šest zadetkov na devetih tekmah. Rogaška je bila razigrana, hitrejša in odločnejša. Bravo, ki izgublja boj z Mariborom za tretje mesto, je bil skromen in brez ideje v napadu, višji poraz je preprečil vratar Orbanić.

Jutri bosta tekmi odigrali še vodilni ekipi lige. Olimpija bo končno zaigrala na »preprogi«, kar naj bi bila prednost za tehnično odlično podkovane igralce, saj bodo tako lažje uveljavili posest žoge. Ljubljančani so s tremi zaporednimi remiji izpadli iz boja za prvaka, saj za Celjani zaostajajo že 12 točk, medtem ko jim je vse bliže Maribor, ki zaostaja sedem točk, kluba pa morata odigrati še dva medsebojna derbija. Zadnja zmaga Olimpije je stara že več kot mesec, ko je 24. februarja zmagala v Kidričevem.

Trener Zoran Zeljković nikakor ne najde prave igre in udarne enajsterice, tudi poraz na nedavni prijateljski tekmi s Slaven Belupom z 0:1, ki se v hrvaški ligi krčevito bori za obstanek, ne napoveduje preobrata za finiš sezone, da bi gledalci uživali v spektakularnih predstavah. Težava je v selekciji nogometašev, pa ne le igralski, ampak tudi značajski, predvsem pa kadrovniki na čelu z Goranom Boromiso ne znajo prepoznati slovenskih talentov, ampak kupujejo igralce, ki so bili rezervisti v hrvaških prvoligaših. Za nameček je mešetarjenje vodstva kluba s premijami za uspehe pustilo posledice na vnemi, zlati pri tujski legiji. Olimpija ima neporavnane račune s Koprom, ki jo je s hudim ponižanjem na stadionu v Šiški izločil iz pokala. Če želi Olimpija osvojiti tri točke, mora kapetan Timi Max Elšnik ponoviti predstavo z reprezentančne tekme proti Portugalski, ki jo je kronal s svojim prvim golom za izbrano vrsto. Tudi Koprčani imajo podoben problem kot Olimpija – športni direktor Ivica Guberac je v klub pripeljal preveč povprečnih tujcev. Trener Aleksander Radosavljević se trudi, a ekipa, ki ima evropske ambicije, preveč niha iz tekme v tekmo. Kanarčki so si s prvenstveno zmago proti Muri, s katero se bodo znova pomerili v sredo v četrtfinalu slovenskega pokala, povrnili nekaj zelo načete samozavesti.

Padec igre Aluminija, ko je bil Pevnik izbran za trenerja leta

Aluminij je neugoden tekmec za Celjane, saj so jim Kidričani v sezoni že dvakrat prekrižali načrte. Odkar je bil Robert Pevnik po kriterijih Zveze nogometnih trenerjev Slovenije izbran za trenerja leta, je ekipa nazadovala. Izgubila je derbija za obstanek z Rogaško ter Domžalami in že tri tekme ni dosegla gola. Dodatna težava je, da ne bo nastopil Tin Matić, s šestimi goli najboljši strelec kluba, saj v Kidričevem nastopa kot posojeni igralec Celja. Celjani, ki eno roko že držijo na pokalu za naslov prvaka, lahko začnejo priprave na poletne kvalifikacije za ligo prvakov.

Izida 28. kroga v 1. SNL: Rogaška – Bravo 2:0 (1:0, Mijić 23, 72), Maribor – Radomlje 1:0 (0:0, Jakupović 58), Domžale – Mura (sinoči), jutri ob 15. uri: Olimpija – Koper, ob 17.30: Celje – Aluminij. Izidi 23. kroga v 2. SNL: Ilirija – Triglav 1:2, Dekani – Tabor 0:1, Rudar – Tolmin 3:1, Krka – Fužinar 0:0, jutri ob 15.30: Dravinja – Primorje, Slovenska Bistrica – Gorica, Bilje – Grosuplje, ob 20. uri: Nafta – Beltinci.

