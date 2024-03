Sophie Louise Claussen se je v tekstil zaljubila že kot otrok in čeprav je sprva delala v marketingu, je pogrešala delo s tkaninami, zato se je vrnila v študijske klopi in začela študirati oblikovanje. A že takrat ji je bilo jasno, da se bo z modo ukvarjala le, če bo našla kak trajnostni koncept. Leta 2020 je ustanovila modno znamko Avenir in začela za ustvarjanje uporabljati odvržena oblačila. Sprva so, ker so bili koronski časi, večinoma šivali zaščitne maske, Sophie Claussen se spominja, da je bil to dokaj nenavaden začetek vzpona neke modne znamke. Toda do danes so njene kolekcije pobrale že vrsto nagrad v modnem svetu, njihova moda, sešita izključno iz odvrženih kavbojk, pa se v Berlinu prodaja kot vroče žemljice.