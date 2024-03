Podatki kažejo, da so prebivalci Slovenije, stari 15 let ali več, v zadnjem lanskem četrtletju opravili 1,7 milijona turističnih potovanj, od tega 1,5 milijona zasebnih, kar je bilo za 46 odstotkov več kot v enakem predlanskem obdobju. Nekaj več kot polovico so jih opravili v tujini, največ na Hrvaškem.

Največji delež udeležencev turističnih potovanj so predstavljali zaposleni (66 odstotkov), sledili so upokojenci (18 odstotkov). Pri tej skupini so statistiki zaznali največjo rast, in sicer jih je bilo skoraj za polovico (49 odstotkov) več kot v enakem obdobju v 2022. Udeleženec zasebnega potovanja je v povprečju porabil 110 evrov na dan, kar je bilo za 22 odstotkov več kot v zadnjem četrtletju 2022. V Sloveniji je njegova povprečna dnevna poraba znašala 82 evrov, v tujini pa približno 123 evrov.

Po drugi strani pa podatki razkrivajo, da lani ni potovalo skoraj 1,2 milijona prebivalcev. Tretjina je kot glavni razlog za to navedla finančne omejitve, četrtina jih ni potovala zaradi pomanjkanja prostega časa, 16 odstotkov pa zaradi zdravstvenih razlogov.