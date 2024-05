Orjaški Madonnin brazilski spektakel

Brezplačni koncert pevke Madonne je na Copacabani, slavni brazilski štirikilometrski plaži v bližini Ria de Janeira, v nedeljo privabil več kot 1,6 milijona oboževalcev. Koncert, na katerem je priljubljena pop ikona odpela svoje največje uspešnice, je bil zadnji na njeni turneji, s katero praznuje 40 let glasbene kariere. Mimogrede, odkar je zaslovela, je ustvarila kar 71 hitov, med njimi 13 takšnih, ki so na glasbenih lestvicah zavzeli prvo mesto. Ure prej, preden je ameriška superzvezda priletela na letališče, je na prizorišču že mrgolelo na tisoče ljudi. Najbolj zagreti med njimi so plesali na njene pesmi, ki so odzvanjale iz zvočnikov na odru, spet drugi so kupovali majice, spominke in preostale predmete z njenimi podobami na bližnjih stojnicah. Da bi udeležencem zagotovili čim večjo varnost, je bilo zaradi velike koncentracije ljudi seveda na svojem mestu precej policistov. Mnogi so Madonnin brazilski koncert oklicali za »zgodovinskega«. Pevka je navdušila s številnimi odrskimi in svetlobnimi učinki ter različnimi opravami. Vzdolž plaže so bili nameščeni velikanski zasloni, da bi si lahko dogodek ogledala čim večja množica ljudi; mnogi med njimi so nastop opazovali kar iz svojih stanovanj, z ladij in iz hotelskih sob. Madonnina noč v Braziliji je minila v vzdušju zaključka turneje, ki je obsegala vsega skupaj 80 koncertov po Evropi in Severni Ameriki. Kljub temu da so lani pevko zaradi resne bakterijske okužbe našli nezavestno v njenem stanovanju v New Yorku, si je 65-letnica, kot kaže, nabrala dovolj moči in se vrnila na glasbene odre. x