Revolut z borzo kriptovalut

Bitcoin po razpolovitvi kaže šibkost in trguje pod mejo 60 tisoč evrov. V skladu s pričakovanji sama razpolovitev ni imela neposrednega vpliva na ceno največje kriptovalute. Za nadaljevanje rasti bodo kriptovalute potrebovale večjo pozornost investitorjev, ki so naklonjeni k tveganju. V zadnjem času se zdi, da finančne trge ponovno prevzema strah pred makroekonomskim dogajanjem in dogajanjem na bližnjem vzhodu. Tudi ameriški delniški indeksi so beležili manjšo korekcijo kar se je preneslo na trg kriptovalut. Zgovorni so tudi sveži podatki o neto prilivih v bitcoin ETF sklade, ki kotirajo na ameriški borzi. V prejšnjem pregledu trga je bilo govora o prvem dnevu, ko BlackRockov ETF sklad IBIT ni beležil dnevnih prilivov, isti dan je bil beležen tudi neto odliv gledano za vse ETF sklade skupaj. Trend odlivov se je nadaljeval naslednjih sedem dni zapored, kar je zelo zgovoren podatek o zanimanju tradicionalnih vlagateljev za bitcoin. Sicer je bil trend prekinjen v začetku maja, ko so imeli prav vsi ETF skladi neto priliv v istem dnevu. Prvič od ustanovitve skladov je imel neto dnevni priliv tudi Grayscalov GBTC, ki ima z naskokom najvišje stroške med konkurenti.