Prva tekma slovenske nogometne reprezentance s Portugalsko je bila nogometni praznik z vsemi razsežnostmi, ki je zaradi prvega zvezdnika gostov prerasel v pravo Ronaldomanijo. Ta je v Ljubljani vladala dobrih 30 ur, kolikor so jih varovanci selektorja Martineza preživeli v slovenski prestolnici. Pred hotelom Grand Plaza so bili za ograjo ves dan ljudje v upanju, da bi se fotografirali z Ronaldom ali dobili njegov avtogram, a so ostali praznih rok. Večina izmed 16.000 obiskovalcev v razprodanih Stožicah je sploh prvič v živo videla nastopiti Ronalda, ki spada med največje igralce v zgodovini nogometa in je lastnik številnih rekordov.

Mnogi so več kot uro stali ob ogradi, da so fotografirali Ronalda ob prihodu na ogrevanje, saj je 39-letni as na veselje obiskovalcev tekmo začel v prvi enajsterici in gledalci so ga pozdravili z bučnim aplavzom. Poldrugo uro pred začetkom tekme je prišlo sporočilo, da bo selektor Matjaž Kek zaradi družinskih razlogov izpustil tekmo in ekipo je z roba igrišča vodil pomočnik Boštjan Cesar. V slovenski reprezentanci ni bilo presenečenj, saj je tekmo začela standardna deseterica, ki je blestela lani jeseni na šestih tekmah v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, le Lovrić je zamenjal Mlakarja. Uvod v tekmo je bil spektakularen s svetlobnimi efekti in uradnim slovesom Bojana Jokića, ki je za reprezentanco igral 13 let in zbral 100 nastopov.

Portugalci so v uvodnih minutah Slovencem skrili žogo (posest 85:15 odstotkov), vendar niso resneje ogrozili gola Oblaka. Slovenci so disciplinarno zapirali prostor in tekli za žogo, ko so jo osvojili, pa je niso panično nabijali, ampak so skušali igrati kombinatorno. Po četrt ure so se Slovenci otresli pritiska in strahu ter nekajkrat zapretili proti golu, a sta v obetavnih napadih Šporar in Elšnik ostala brez zaključnega strela. Ronaldo, kateremu sta za ovratnik dihala Bijol in Blažič, je bil v prvem polčasu brez priložnosti, a vseeno v središču pozornosti. Ko je prejel udarec po gležnju, je obležal na igrišču. Nato je na zelenico pritekel gledalec, da se je z njim fotografiral, Ronaldo pa je ostal povsem miren. Ob odhodu na odmor je odločno protestiral pri sodniku Peljtu iz BiH, da bi moral ob padcih Otavia in Cencela v kazenskem prostoru pokazati na enajstmetrovko (na tekmi ni bilo VAR). Prvi polčas je ob treh poskusih Slovenije in enem Portugalske minul brez strela v okvir gola.

Drugi polčas se je začel s priložnostjo tekme za Slovenijo, ko je Šeško v v 52. minuti pobegnil obrambi, a je njegov močan strel vrat Costa odbil v kot. Za portugalski odgovor je po uri igre poskrbel Ronaldo, ki je soigralcem priigral dve priložnosti, a so izbrali napačne rešitve. Ko so Portugalci postajali živčni v iskanju gola, je Slovenija v 72. minuti v režiji Karničnika, Celarja in Šeška izvedla napad za učbenike, ki ga je na navdušenje gledalcev z golom zaključil Gnezda Čerin. Začelo se je obleganje gola Oblaka, slovenski odgovor pa je bil gol Elšnika v 80. minuti s silovitim strelom pod prečko za potrditev odmevne zmage. To je bil prvi poraz Portugalske po Maroku na svetovnem prvenstvu leta 2022.

Strelec drugega gola za Slovenijo Timi Max Elšnik je po tekmi povedal: »Tekma je potrdila, da se nam nikogar ni potrebno bati. Zmago smo posvetili tudi selektorju, ki je bil z glavo gotovo z nami. Takšen izid je nagrada za vse nas. Vesel sem gola, žoga je končala tam, kjer sem si želel. Gol posvečam nečaku, saj sem znova postal stric.«

Navduše nad predstavo slovenskih nogometašev je bil tudi Boštjan Cesar, pomočnik selektorja Slovenije: »Fenomenalni občutki po veliki zmagi. Veliko stvari je bilo dobrih. Po tekmi z Malto smo dali glave skupaj, odigrali dobro in vse čestitke igralcem. Jaz nisem delal panike po tisti tekmi. A reakcija je bila fenomenalna, povedali smo si svoje, analizirali Portugalsko in danes odigrali fantastično tekmo. A moramo ostati na realnih tleh. Seveda je zadovoljstvo in veselje ob zmagi nad takim nasprotnikom, a moramo ostali na tleh in delati za Euro. Slovenski navijači so fenomenalni, seveda so pozdravili Ronalda, a ko so mu na koncu namenili nekaj žvižgov, je bilo to lepo slišati, ker vemo, da smo jih dobili na svojo stran.«

Nastop Slovenije je pohvalil tudi selektor Portugalske Roberto Martinez: »Slovenija me ni presenetila. Vemo, da je to dobro organizirana ekipa. Čeprav danes zaradi osebnih razlogov selektorja ni bilo, se je videlo, da gre za dobro vodeno ekipo. Vsi so zelo uigrani, vedo, kaj je njihova vloga. Znajo uporabiti svojo moč, imajo dva fantastična napadalca in dobre izkoristke priložnosti. Slovenija gre na Euro in ni razloga, da bi imela nizka pričakovanja. Na velikih tekmovanjih imajo ekipe tri tekme, veliko je odvisno od tega, kako začneš. Želimo jim vse najboljše.«