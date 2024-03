Vseslovensko združenje malih deležnikov (VZMD) in Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) sta vložila skupinsko tožbo zoper štiri največje telekomunikacijske operaterje – Telekom, A1, Telemach in T-2 – za katere trdijo, da so v preteklosti večkrat enostransko spreminjali pogoje naročniških razmerij in neupravičeno dražili naročnine na svoje storitve. V VZMD ocenjujejo, da so omenjeni operaterji s takimi praksami oškodovali kar 1,5 milijona slovenskih naročnikov, in sicer za kar 250 milijonov evrov. »Evro mesečne podražitve na posameznika res ni veliko, a evro vsako leto več let zapored za vsakega od skoraj 1,5 milijona slovenskih naročnikov je velikanska številka,« poudarja predsednik VZMD Kristjan Verbič.

Operaterji si po besedah tožnikov jemljejo pravico, da enostransko spreminjajo pogodbene pogoje, vključno s ceno, brez jasnih in vnaprej določenih razlogov ter metodologije za spremembo cen. To je po njihovem prepričanju nezakonito. Operaterji so namreč v razmerju do potrošnikov – svojih naročnikov – močnejša stranka, ne samo zaradi svoje ekonomske moči, ampak tudi zato, ker sami določajo vsebino (tipske) pogodbe, ki jo z njimi sklenejo potrošniki. Pogodbeni pogoji so oblikovani vnaprej, potrošniki se lahko s pogodbo zgolj strinjajo ali pa ostanejo brez telefona in naročniškega razmerja. »Pogodbeni odnos tako nesorazmerno favorizira operaterje,« trdijo.

Obe organizaciji vabita vse polnoletne naročnike storitev pri Telekomu Slovenije, A1 Slovenija, Telemachu ali T-2, ki imajo vsaj od januarja 2018 sklenjeno naročniško razmerje in jim je v času trajanja tega naročniškega razmerja telekomunikacijski operater enostransko zvišal ceno naročnine, da se kolektivni tožbi pridružijo. Tožbi se lahko pridružijo z izpolnitvijo spletnega obrazca, dostopnega na strani www.kolektivno-varstvo.si. Sodelovanje v tožbi bo za potrošnike brezplačno. S podporo naročniki ne bi postali stranke v postopku, bi pa lahko množična podpora vplivala na odobritev tožbe. Ne glede na število pridruženih tožnikov pa se obeta zahteven in dolgotrajen proces.

Zveza potrošnikov je sicer že leta 2019 operaterje pozvala, naj prenehajo s sporno prakso enostranskih dvigov naročnin v času, ko je potrošnik vezan na operaterja denimo zaradi nakupa mobilnega telefona. »Žal smo naleteli na gluha ušesa. Pri kolektivnih tožbah zoper operaterje smo prepoznali podobno pravno problematiko,« je ob tej priložnosti izpostavila vodja pravne pisarne pri Zvezi potrošnikov Petra Lovišček.