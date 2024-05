Miha Mazzini je novinarki Dnevnika Špeli Ferlin očital, da je v članku »Podkasterka označena za plagiatorko« kršila 1., 3., 4., 5. in 6. člen kodeksa novinarjev Slovenije. Jabolko spora je bil razdelek »Strah« iz knjige »Lovim svoje ravnotežje«, ki jo je napisala Nina Gaspari. Slovenska mlada umetnica Astrid Kljun ji je na družbenih omrežjih očitala, da je omenjeno poglavje »popolna kopija poglavja Fear iz knjige Rupi Kaur Healing through words«. Dnevnikova novinarka Špela Ferlin pa je o očitkih zoper avtorico knjige napisala prej omenjeni članek.

Urednik knjige Lovim svoje ravnotežje Miha Mazzini, sicer partner Nine Gaspari, je Dnevnikovi novinarki v pritožbi častnemu razsodišču med drugim očital, da ob pripravi članka v zvezi z očitki ni kontaktirala ne avtorice ne urednika knjige. Da je zamolčala do takrat že znane informacije za razumevanje teme, da je objavila spletne govorice in bralcev o tem ni opozorila ter da v prispevku ni omenila imena Astrid Kljun, saj da bi bi ob njeni omembi morala tudi povedati, da Astrid Kljun piše o »popolni kopiji enega poglavja.« Mazzini je v pritožbi častnemu razsodišču navedel še, da je Nina Gaspari večer pred objavo prispevka Dnevnikove novinarke objavila pojasnilo, da je nepopolno citirala približno odstotek besedila in se za to opravičila.

Častno razsodišče je ugotovilo, da je naša novinarka poskušala dva dneva priti v stik z avtorico knjige, ki se na elektronsko pošto in telefonski klic ni odzivala, zato novinarka pri njej ni uspela preveriti zbranih informacij. »Očitek pritožnika, da ni kontaktirala ne avtorice ne pritožnika kot urednika, ne drži,« so v zvezi z očitkom 1. člena zapisali pri NČR. Dodali so še, da bi ji sicer lahko očitali, da javnosti ni pojasnila, da odziva avtorice ni mogla pridobiti, a po oceni NČR to za razumevanje ni bilo bistveno, saj je povzela avtoričino izjavo na javnih omrežjih, v kateri je priznala napake. »Avtorica se je sama odločila, da je na hude obtožbe sprva odgovorila le na družbenih omrežjih, na novinarkine poskuse vzpostavitve stika pa se ni odzivala,« so še zapisali v zvezi z očitki o kršitvi 3. člena. Ob tem so očitkom o kršitvi 1. člena dodali še, da je odvečen očitek o tem, da novinarka ni zaprosila za obe knjigi, da bi ju primerjala, saj je iz posnetkov nekaterih strani iz obeh knjig lahko novinarka upravičeno zaključila, da so vsebine identične.

»Novinarka ni zamolčala, da ne gre za plagiat celotne knjige,« so v zvezi z očitki 4. člena nadaljevali pri NČR. »V uvodu je le zapisala, da je to ugotovitev spletnih uporabnikov. V nadaljevanju prispevka je podrobno pojasnila, da gre za očitke o plagiatu enega poglavja oz. razdelka ter za plagiat dela uvoda v knjigo.«

Novinarka po oceni NČR ni kršila niti 5. člena, saj je pojasnila, da gre za spletne komentarje o plagiatorstvu, ki jih je avtorica s svojih strani odstranjevala, avtorje komentarjev pa tudi blokirala, potem pa se je na očitke odzvala in svoje napake delno priznala, kar je novinarka povzela. »Novinarka je torej opozorila, za kakšne informacije gre,« so zapisali in še dodali. »Novinarka ni kršila 6. člena, saj je navedla, da so vir njenih informacij komentarji na družabnih omrežjih na profilih avtorice. Da ni navedla imena ene izmed komentatoric, ki je napisala, katere dele knjige je avtorica prepisala od druge avtorice, ne predstavlja kršitve zaradi zamolčanja vira, saj to za razumevanje ni bilo ključno.«

Članica častnega razsodišča je sicer tudi Dnevnikova novinarka Ranka Ivelja, a se je iz razprave in odločanja o primeru izločila. Novinarsko častno razsodišče je na isti seji zavrnilo tudi Mazzinijeve očitke novinarki Mladine Vanji Pric. Tudi v tem primeru je šlo za prispevek v zvezi z razdelkom Strah iz knjige Lovim svoje ravnotežje.