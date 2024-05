Povprečna temperatura zraka na površju Zemlje je letos aprila znašala 15,03 stopinje Celzija, kar je 0,67 stopinje Celzija več od aprilskega povprečja za obdobje 1991-2020, so danes sporočili pri Copernicusu. V Evropi je bila ta razlika še višja, in sicer 1,49 stopinje Celzija.

Visoke temperature in z njimi povezani ekstremni naravni pojavi po vsem svetu

Izredno visoke temperature in z njimi povezane ekstremne naravne pojave so v zadnjem obdobju beležili po vsem svetu, ne samo v Evropi, ki se sicer segreva najhitreje od vseh celin.

Večji del jugovzhodne Azije je v zadnjih tednih prizadel vročinski val, južno Brazilijo pestijo obsežne poplave, obsežnejše deževje s posledičnimi poplavami so izkusili tudi v delih Severne Amerike, osrednje Azije in v Perzijskem zalivu. Druge dele sveta, med njimi južno Evropo, sever Mehike in vzhodno Avstralijo, pa je na drugi strani prizadela suša.

»Vsako dodatno stopnjo globalnega segrevanja spremljajo ekstremni vremenski pojavi, ki so vse intenzivnejši in bolj pogosti,« je dejal Copernicusov klimatolog Julien Nicolas.

Povprečna temperatura v zadnjih 12 mesecih je bila 1,6 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo, s čimer se nadaljuje trend preseganja cilja 1,5 stopinje Celzija, določen v Pariškem sporazumu za omejitev globalnega segrevanja iz leta 2015.

»Ta anomalija ne pomeni, da je bil absolutno presežen cilj pariškega sporazuma, ki se izračunava na podlagi podatkov za več desetletij. Je pa znak, kako izjemne so globalne temperaturne razmere, ki jih trenutno doživljamo,« je dodal Nicolas.

K temu je prispeval tudi trenutno aktualen naravni podnebni vzorec El Nino, ki privede do otoplitve površja Južnega Pacifika. V severni hemisferi naj bi minil do začetka poletja, vendar kljub popuščanju El Nina visoke temperature za zdaj vztrajajo. Razmere so še vedno precej negotove, je dejal Nicolas in ob tem opozoril na učinke podnebnih sprememb, ki jih povzročajo ljudje.