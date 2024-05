Ukrajinsko državno tožilstvo je v izjavi sporočilo, da je bil znani poslovnež obveščen, da je osumljen kaznivega dejanja, povezanega z organiziranjem naročenega umora.

Na fotografiji, ki jo je objavilo tožilstvo, je bil obraz osumljenca zakrit, ukrajinski mediji pa so nato poročali, da je na njej 61-letni Igor Kolomojski – eden najbogatejših Ukrajincev in nekdanji zaveznik predsednika Volodimirja Zelenskega.

Kolomojski je Zelenskega podpiral leta 2019 v času njegove kampanje za izvolitev na predsedniški položaj, leta 2022 po ruski invaziji na Ukrajino pa so ga aretirali zaradi suma goljufije in pranja denarja. Sedaj je osumljen še, da je naročil umor.

Tožilstvo je sporočilo, da je osumljenec zaradi osebnega maščevanja naročil umor direktorja odvetniške družbe, ki ni želel razveljaviti odločitve njenih delničarjev. Najel naj bi plačane morilce, ki so napadli omenjenega direktorja, ga pretepli in zabodli, vendar ga niso uspeli ubiti.

Ukrajinska policija je objavila ločeno izjavo, v kateri navaja, da se je napad zgodil leta 2003 v mestu Feodozija na polotoku Krim.

Kolomojski je v Ukrajini rojeni izraelsko-ciprski poslovnež in milijarder, ki je nekoč veljal za vodilnega oligarha v državi. Bil je lastnik največje ukrajinske zasebne banke Privatbank, ki je bila nacionalizirana, potem ko so ga obtožili, da je nezakonito odtujil več milijard dolarjev.

ZDA so 61-letnemu ukrajinskemu tajkunu in njegovi družini leta 2021 prepovedale vstop v državo. Obtožili so ga, da je kot guverner ukrajinske regije Dnipro med letoma 2014 in 2015 z vpletenostjo v korupcijo ogrožal zaupanje ukrajinske javnosti v demokratične institucije.