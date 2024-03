V finalu bodo nastopili še trije Slovenci. Lovro Kos (214 m/199) je 10., Maksim Bartolj (214 m/194,4) 18. in Domen Prevc (209,5 m/192,8) 21.

Brez finala sta ostala Žak Mogel (200 m/173,8) na 33. mestu in Anže Lanišek (213 m/163,7), ki je z 213 metri po dolžini sicer sodil med finaliste, a po skoku padel in bil 37.

Planica danes gosti prvo od treh tekem moškega finala sezone v smučarskih skokih. Na tekmo se je uvrstilo sedem slovenskih letalcev.

Tekma se je začela pravem pomladnem vremenu, saj so v Planici namerili kar 17 stopinj Celzija. Navijači so tradicionalno v Dolini Pod poncami ustvarili pravo športno vzdušje. Nastopa sedem Slovencev. Smolo je imel Anže Lanišek, ki je padel pri doskoku pri 213 metrih, a je bil hitro na nogah in jo je, kot kaže, odnesel brez posledic.