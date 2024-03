K temu močno prispevajo menedžerji, saj kar 65 odstotkov zaposlenih meni, da imajo z vidika medsebojnih odnosov in skrbi za ljudi zelo dobre neposredne vodje. Zaradi tega je tveganje za odhod iz podjetij nizko, povišano je bilo zaznano zgolj pri vsakem petem, kar je primerljivo z Dansko in Finsko.

Ljudje so bistvo vsakega posla

»Strinjam se s trditvijo, da je ključ do trajnosti in trdoživosti v ljudeh. V našem podjetju so zaposleni naša največja vrednost, zato skrbimo za njihovo zadovoljstvo, razvoj in angažiranost. Zagotavljamo priložnosti za strokovni razvoj, ustvarjamo spodbudno delovno okolje, spodbujamo kreativnost in inovativnost ter omogočamo pozitivno delovno okolje, ki spodbuja sodelovanje,« je povedal Boštjan Kosi, direktor podjetja Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium, ki je finalist Zlate niti med malimi podjetji. Tudi Andraž Tori, direktor podjetja Outbrain, finalista Zlate niti med srednjimi podjetji, je prepričan, da je človeški kapital bistvo vsakega posla. »Gojimo vključujočo kulturo, ki temelji na spoštovanju. Verjamemo, da je ustvarjanje okolja, kjer se vsak posameznik čuti cenjenega in sprejetega, bistveno za to, da smo lahko kot posamezniki, podjetja in družba uspešni. Spoštovanje je še posebno nujno takrat, ko imaš, tako kot v Outbrainu, v podjetju veliko različnih kultur, narodnosti, ver in nazorov. V ta namen smo v podjetju oblikovali svet raznolikosti, vključenosti in enakopravnosti, katerega predstavniki so zaposleni različnih kultur in ozadij. Ti skrbijo za ozaveščanje in promocijo ter spodbujajo vključujoče okolje med zaposlenimi po vsem svetu.«

Pomanjkanje jasne komunikacije

Po drugi strani 56 odstotkov zaposlenih v omenjeni raziskavi meni, da so pri obvladovanju uspešnosti podjetja neučinkovito vodeni – pomanjkanje jasne komunikacije, povratnih informacij in nagrajevanja so lahko simptomi globljih težav, ki jih ne moremo rešiti le z naborom ključnih kazalcev in letnim osebnim razgovorom. »Za začetek: letnih razgovorov nimamo. To je zastarel instrument. Od vodij se pričakuje, da povratne informacije dajejo vsak teden ali vsaka dva tedna, ne pa enkrat letno. Imamo tedenske sestanke 'ena na ena' med vsakim menedžerjem in zaposlenim. Hkrati imamo še trikrat letno specifične razgovore o profesionalni rasti, ki se jih tudi dokumentira. Dvakrat letno izvajamo anketo z vsemi zaposlenimi, kjer poskušamo ugotoviti tako splošne kazalce zavzetosti in zadovoljstva kot tudi prepreke ter konkretne izzive, ki se jih moramo lotiti. Rezultati te raziskave so javno predstavljeni na vsakem nivoju podjetja – od analize za celotno podjetje do analiz za posamezne delovne skupine, ki so še dovolj velike, da je možna anonimizacija,« je pojasnil Andraž Tori. Tudi v podjetju Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium se zavedajo pomena jasne komunikacije, povratne informacije in nagrajevanja zaposlenih. »Produktivnost, trajnost in trdoživost so zmeraj v središču pozornosti. Verjamem, da je za dolgoročen uspeh ključnega pomena ravnovesje med kakovostjo, inovativnostjo in trajnostjo v poslovanju. Zaposleni pa največ pozornosti posvečajo kakovosti dela, kar je ključno za zagotavljanje visokega standarda storitev in izdelkov,« je dejal Boštjan Kosi. Njegove besede potrjuje tudi raziskava, saj zaposleni največ pozornosti na delovnem mestu posvečajo kakovosti (60 odstotkov), veliko manj pa inovativnosti (8 odstotkov) ter trajnosti in trdoživosti (7 odstotkov). Krovno vodstvo in lastniki največ pozornosti namenjajo produktivnosti (45 odstotkov) ter trajnosti in trdoživosti (35 odstotkov). Zanimiv je podatek, da se četrtina zaposlenih največ posveča produktivnosti, vendar jih je kar polovica pri tem izpostavljena stresu.

»Naš cilj je ustvarjati uspešno in trajnostno delovno okolje, zato moramo uskladiti težnje in pričakovanja vseh vpletenih strani. V vodstvu smo osredotočeni na produktivnost in trdoživost, saj sta učinkovito delovanje in odpornost ključna za dolgoročen uspeh podjetja. Kar se tiče zaposlenih, se trudimo ustvarjati okolje, kjer lahko dosežejo visoko kakovost dela in hkrati ostanejo produktivni ter izpolnijo svoje potenciale. Istočasno se med zaposlenimi trudimo spodbujati inovativnost in trdoživost,« je o statistiki raziskave povedal Andraž Tori.

Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium V podjetju se osredotočajo na zagotavljanje inovativnih tehnoloških rešitev in storitev za stranke, ki jim omogočajo uspešno transformacijo v hibridno infrastrukturo in optimizacijo njihovega IT-okolja. V letošnjem letu si prizadevajo za še tesnejše sodelovanje s partnerji in krepitev portfelja rešitev. Njihov cilj je ostati med vodilnimi ponudniki tehnoloških rešitev, ki strankam omogočajo uspešno transformacijo in posodobitev njihovega poslovanja, ob ohranjanju visokih standardov kakovosti, inovativnosti ter trajnosti v poslovanju.

Outbrain Je vodilno tehnološko podjetje, specializirano za razvoj inovativnih rešitev na področju digitalnega oglaševanja. Vizija podjetja je ustvarjati prebojne produkte, ki spodbujajo povezovanje med blagovnimi znamkami in njihovimi ciljnimi skupinami ter hkrati omogočajo izjemno izkušnjo za uporabnike. V letošnjem letu bodo nadaljevali inovativen razvoj produktov, saj le tako ostajajo pred konkurenco in izpolnijo pričakovanja svojih strank. Osredotočili se bodo tudi na področje trajnosti in odgovornega poslovanja ter se trudili zmanjšati negativne vplive na okolje in prispevati k boljši družbi.

Že odštevamo Na Dnevniku že 17 let medijske žaromete usmerjamo v najboljše zaposlovalce, posebnost Zlate niti 2023 pa je poudarek na zdravi rasti in trajnostnem razvoju. Slavnostna razglasitev najboljših zaposlovalcev, ki smo jih na straneh Zaposlitve in kariera predstavljali februarja in marca, bo v četrtek, 28. marca. Med 21 finalisti bomo izbrali prejemnike priznanj zlata nit v kategorijah mala, srednje velika in velika podjetja. Zgodbe najboljših, vključno z zlatimi praksami, bomo zbrali v posebni prilogi 4. aprila.