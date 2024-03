Nepreslišano: Petra Lesjak Tušek, novinarka

Na Ravne na Koroškem je dospela prva skupina delavcev iz Nepala, »legalna« kategorija delovnih migrantov. Ta, ki jo potrebujemo v naših industrijskih obratih, v katerih je v predelovalni dejavnosti zdaj nekje že okoli 16, 17 odstotkov tujcev, ker domačih delavcev ni dovolj. Ni masovna skupina Nepalcev, vseh bo komaj 30. Namestitve imajo urejene, ene boljše, druge slabše, na Ravnah so v klasičnem samskem domu, v njem že biva več delavcev, za katere zaračunavajo postelje, celo okna imajo, kot kdo pripomni. Enega od njih, ki je prečkal cesto iz fabrike do svojega samskega doma, sem že prve dni po prihodu opazila ob postanku pri semaforju. Kaj in kako človeka prižene prav sem, kako bo preživel preostanek dneva, ko ne bo v proizvodnji, ima družino doma, je nima, so se mi nanizala vprašanja, ko se je sprehodil do svoje strehe nad glavo. Kaj sploh je realna družbena integracija za vse, ki pridejo na ta način – je in bo več od sprejetja na delu, kjer se je pač treba pogovarjati o proizvodnem procesu. Je in bo ta človek več od delovne sile, ki mu nekdo uredi dovoljenje za delo, ga pripelje in namesti – in komu bo več, nemara le tistemu, ki je prišel z njim, ali še komu?