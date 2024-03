Od začetka ruske invazije na Ukrajino je bilo iz držav članic EU izgnanih več sto ruskih diplomatov, številne države pa so zmanjšale številčno zastopanost osebja na ruskih veleposlaništvih na svojih tleh – to se je zgodilo tudi v Sloveniji. Toda danes je zunanje ministrstvo ruskega diplomata – po podatkih Siola naj bi šlo za namestnika vojaškega atašeja, podpolkovnika Sergeja Lemeševa – razglasilo za nezaželeno osebo v Sloveniji. Verjetno je zanj postal problematičen 41. člen dunajske konvencije o diplomatskih odnosih, ki pravi: »Ne glede na privilegije in imunitete morajo vse osebe, ki jih uživajo, spoštovati zakone in druge predpise države sprejemnice. Prav tako se ne smejo vmešavati v njene notranje zadeve.«

Po besedah državnega sekretarja za mednarodne zadeve ter nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu premierja Vojka Volka so bili slovenski interesi ogroženi zaradi propagandnega vplivanja. »Šlo je za delovanje na vseh področjih družbenega življenja, za vplivanje na družbenih omrežjih. Šlo je za kritike slovenske zunanje politike in opravičevanja ruske agresije na Ukrajino, je dejal.« Po Volkovih besedah ukrep ni bil sprejet čez noč – bil je »pretehtan in nujen«.

Ruski mediji: odziv bo

Izgnani diplomat ima do prihodnjega četrtka čas, da zapusti našo državo. O tem je slovensko zunanje ministrstvo danes na osebnem pogovoru obvestilo ruskega veleposlanika Timurja Evjazova. Na zunanjem ministrstvu dodatnih podrobnosti o izgonu diplomata, ki je deloval neskladno s svojimi diplomatskim statusom, ne dajejo. Glede na to, da naj bi diplomat prekoračil svoje pristojnosti, je na mestu ugotovitev, da gre za primer izvajanja hibridne grožnje nacionalni varnosti. Po neuradnih podatkih naj bi namreč v propagandne dejavnosti bila vpletena skupina več sto ruskih državljanov, ki v Sloveniji bivajo s študentskimi vizumi. Rusija se zaenkrat po informacijah slovenskega zunanjega ministrstva na napoved izgona njihovega diplomata iz Slovenije še ni odzvala, so pa odziv že napovedali ruski mediji.

Odziv Rusije je lahko različen: veleposlanico Darjo Bavdaž Kuret lahko pozovejo na pogovor na tamkajšnje zunanje ministrstvo, lahko pa se odločijo za povračilni ukrep in izženejo slovenskega diplomata iz Rusije. »Prepričan sem, da odziv bo,« je še povedal Vojko Volk. Dodatnih pojasnil ne dajejo ne v kabinetu predsednika vlade ne na zunanjem ministrstvu. Postavlja se sicer vprašanje, kako je diplomat vplival na študente in kaj se bo s temi ruskimi državljani zgodilo. Odgovora na vprašanje, ali bodo smeli ostati v Sloveniji, nismo dobili.

Študente je težje izgnati

Strokovnjaku za diplomacijo, izrednemu profesorju na Fakulteti za družbene vede dr. Boštjanu Udoviču, se zdi čudno, da je Slovenija pojasnjevala, zakaj je bil izgnan ruski diplomat, saj jim tega v skladu z dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih ni treba početi. Sam izgon diplomata se mu ne zdi vprašljiv, več vprašanj pa je odprtih v zvezi z ruskimi študenti. »Vedeti bi bilo treba, kdaj so dobili vizum, kje so jih dobili in koliko časa so tu. Prav tako ni jasno, koliko časa so slovenske službe že ugotavljale sporno dejavnost v Sloveniji,« še razmišlja Udovič. Opozarja tudi, da je težje izgnati študente kot diplomate. »Težko jim je kar tako odvzeti vizum. Če so širili propagando, jih zaradi tega ne moreš izgnati, saj pri nas velja svoboda govora. Povsem drugače pa je, če so v svojih objavah na spletu pozivali h kaznivim dejanjem, ki se lahko preganjajo po kazenskem zakoniku.«

Izgoni v Avstriji in Belgiji

Izgoni ruskih diplomatov oziroma zmanjšanje števila osebja na ruskih veleposlaništvih v EU so v zadnjih letih pogosti. Belgijski premier Alexander de Croo je pred kratkim dejal, da so v zadnjih mesecih iz Belgije izgnali na ducate ruskih diplomatov. »So bili vohuni? Povsem jasno: da,« je dejal de Croo. Pred dnevi je dva ruska diplomata zaradi vohunjenja izgnala Avstrija. Rusko zunanje ministrstvo je nato pozvalo avstrijskega veleposlanika na zagovor, v sporočilu za javnost pa so zapisali, da najostreje obsojajo »neprijazen korak Dunaja, za katerega posledice so avstrijske oblasti v celoti odgovorne.« S tema dvema izgonoma je število izgnanih ruskih diplomatov v zadnjih štirih letih naraslo na enajst.

Ko se združijo kriminalci in obveščevalci Ruska obveščevalna dejavnost poteka tudi po klasičnih poteh, ne zgolj po diplomatskih. Sredi februarja je nemškim varnostnim organom s pomočjo ameriških kolegov iz FBI uspelo razkriti rusko računalniško vohunsko omrežje, preko katerega so bili delno razkriti nemški načrti glede vojaške pomoči in druge podporne pomoči Ukrajini. Zanimivo je, da so se ruske obveščevalne službe za pomoč obrnile na kriminalne hekerske združbe. Nemško notranje ministrstvo je tedaj pojasnilo, da je hekerska skupina APT 28, ki je dejavna po vsem svetu od leta 2004, v imenu ruske vojaške obveščevalne službe GRU namestila zlonamerno programsko opremo na več sto majhnih routerjev v pisarnah in zasebnih domovih. Ta oprema je bila uporabljena kot globalna platforma za kibernetsko vohunjenje. Kot so še takrat pojasnili na FBI, so bili tarče vohunske dejavnosti vlade, vojska, varnostne agencije in podjetja v ZDA in drugih državah. Nemška notranja obveščevalna služba je sicer prepričana, da je skupina APT 28 del GRU.