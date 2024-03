V petek zvečer, po visokem porazu proti gostiteljem kvalifikacijskega turnirja, Španiji, je bilo vzdušje med slovenskimi rokometaši turobno. Prvič zato, ker so, odkar je selektor reprezentance Uroš Zorman, prikazali najslabšo igro, drugič zato, ker jih je visok poraz oddaljil od Pariza, in tretjič, ker je bila njihova usoda v rokah španskih rokometašev. Ob pogoju, da pred tekmo med Španijo in Brazilijo premagajo Bahrajn. »Igrali smo le prvih 15 minut, potem pa padli v črno luknjo. Tekmo proti Bahrajnu preprosto moramo dobiti, šele nato se bomo ozirali na tekmo med Španijo in Brazilijo ter upali na pozitiven razplet,« je pred zadnjim preizkusom v nedeljo dejal Uroš Zorman.

Igra slabša kot na evropskem prvenstvu v Nemčiji

Zormanovi izbranci so nato svojo nalogo proti udeležencu olimpijskih iger v Tokiu opravili z odliko, sledilo pa je nekajurno mučno čakanje na razplet tekme med Španijo in Brazilijo. Aleks Vlah, najboljši strelec slovenske reprezentance proti Bahrajnu, se je celo spraševal, ali bi si sploh ogledali večerno tekmo. Na koncu se je za slovenske rokometaše razpletlo pravljično, vendar ne le po zaslugi španskih rokometašev, ki so pokazali, da v športu še obstaja ferplej, pač pa v prvi vrsti z dvema zmagama proti neposrednima konkurentoma. Slovenija v Granollersu ni igrala tako kakovostno kot na evropskem prvenstvu v Nemčiji, čeprav je bila vrnitev Blaža Janca in Mateja Gabra dodana vrednost. To ni bila tista razigrana ekipa iz Berlina in Hamburga, pač pa je bolj delovala v ritmu tekme za peto mesto proti Madžarski v Kölnu.

»Čeprav na koncu nismo bili pravi, vseeno mislim, da smo si OI zaslužili in da je to potrditev našega dela. Že nekaj časa se soočamo s poškodbami in še dobro, da sta se vrnila Janc in Gaber. Žal nam tudi v Granollersu s poškodbami ni bilo prizaneseno, in kakor koli obračamo, nimamo takšnega igralskega bazena, da bi lahko brez posledic nadomeščali takšne igralce,« je eno najbolj perečih težav slovenske reprezentance izpostavil Zorman. Tudi zato, ker priliv mladih rokometašev ni več takšen, kot je bil pred leti, zato se izostanek koga od nosilcev igre v slovenski ekipi še dodatno pozna.

Najlepši trenutki kariere bi bili lahko najtežji

»To so zdaj najlepši trenutki, lahko pa bi bil najtežji v moji karieri. Špancem bi se radi zahvalili za športni pristop. Verjel sem, da bodo odigrali na polno, in po koncu turnirja sem objel bivše soigralce iz Barcelone in zdajšnjega soigralca pri Limogesu Angela Fernandeza ter se mu tudi zahvalil. Odgovoril mi je, da mi bo še povedal, kaj sem mu dolžan. Morda na tem turnirju res nismo blesteli, ampak na koncu smo opravili svoje delo, premagali smo Brazilijo in Bahrajn,« je razplet kvalifikacijskega turnirja komentiral poškodovani Jure Dolenec, ki bo še drugič igral na olimpijskih igrah.

Da nastop na najpomembnejšem športnem dogodku ni samoumeven, so se lahko prepričale številne generacije slovenskih rokometašev, ki so bili leta 2000 prvi med slovenskimi ekipnimi športi, ki so se nanj uvrstili. Nekoliko starejši ljubitelji rokometa se zagotovo spominjajo nepozabne tekme za peto mesto na evropskem prvenstvu v Zagrebu, ko je Slovenija s 25:24 premagala Hrvate in si zagotovila pot v Sydney. V Avstraliji je bila na koncu osma, štiri leta pozneje v Atenah, po srebrni kolajni na evropskem prvenstvu na domačih tleh, pa enajsta. Sledilo je osemletno čakanje do Ria de Janeira, praznih rok pa so ostali v kvalifikacijah za Tokio.

»Vsi vemo, na čem temelji klubski rokomet, se pravi na gospodarstvu oziroma denarju, in tu so začele zadeve padati. Upam, da ta naš uspeh pomeni, da se v rokomet splača vlagati,« je ob uvrstitvi na OI še izpostavil Zorman, zavedajoč se, da je slovenski klubski rokomet na svoji najnižji točki v primerjavi z evropskim. Prihodnje leto Slovenija tako ne bo imela svojega predstavnika v ligi prvakov in morda bi tudi uvrstitev na OI lahko pomagala k preporodu klubskega rokometa.

Slovenija v istem bobnu kot olimpijski prvaki

Ob Španiji in Sloveniji so bile v kvalifikacijah uspešne še Hrvaška in Nemčija v Hannovru ter Norveška in Madžarska v Tatabanyi, ki so se tako pridružile gostiteljici Franciji, Danski, Japonski, Argentini, Egiptu in Švedski, ki so imeli nastop na OI že zagotovljen. Po koncu kvalifikacij je Mednarodna rokometna zveza (IHF) tudi že določila bobne za žreb, ki bo 16. aprila v Parizu. Dobra novica je, da v skupinskem delu tekmovanja Slovenija zagotovo ne bo igrala s Francijo, saj bo z aktualno evropsko in olimpijsko prvakinjo skupaj v četrtem bobnu. V prvem bobnu sta Danska in Španija, v drugem Hrvaška ter Norveška, v tretjem Madžarska in Nemčija, v petem Švedska in Egipt ter šestem Argentina in Japonska. Moški olimpijski turnir bo med 26. julijem in 11. avgustom, ženski se bo začel dan prej. Morda prvič tudi s slovenskimi rokometašicami, ki jih od 11. do 14. aprila v Ulmu čakajo olimpijske kvalifikacije. Njihove nasprotnice bodo Nemčija, Črna gora in Paragvaj.

*** 14 golov sta na treh tekmah dosegla Blaž Janc in Aleks Vlah in bila s tem najboljša strelca slovenske reprezentance na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Granollersu.