Polurno podpisovanje plakata s fotografijami vseh igralcev, dresov in žog je bila prva obveznost članov slovenske nogometne reprezentance, ki se je zbrala na Brdu pri Kranju, kjer se pripravlja na prijateljski tekmi z Malto v četrtek ob 19. uri v gosteh in Portugalsko prihodnji torek ob 20.45 v razprodanih Stožicah. Sedemdeset presrečnih otrok, ki so jih izžrebali med 450, je bilo navdušenih – enako je veljalo za njihove starše –, da so se lahko družili z reprezentanti in jih nato opazovali tudi na treningu. Medtem ko je selektor Matjaž Kek za mizo, ki je spominjala na šolske klopi, sedel z zamudo, je bil najbolj iskan Benjamin Šeško. Otroci so pogrešali kapetana Jana Oblaka in branilca Davida Brekala, ki ju včeraj zaradi obveznosti v klubih še ni bilo na oblačno in deževno Gorenjsko. Oblak je v nedeljo zvečer z Atleticom doma izgubil derbi z Barcelono z 0:3, Brekala je čakala dolga pot iz ZDA, kamor se je preselil pozimi.

Najglasnejši je Jasmin Kurtić

Po tradiciji je bil najglasnejši Jasmin Kurtić, iz slačilnice je donela glasba, motor v zvezni vrsti Adam Gnezda Čerin pa je dobro razpoložen klepetal z novinarji, potem ko se je pred tem z vsemi tudi zelo vljudno rokoval. Igralci so nestrpno čakali, da se znova zberejo, potem ko so bili zadnjič skupaj novembra ob kvalifikacijski tekmi s Kazahstanom, na kateri so potrdili tudi nastop na evropskem prvenstvu. »Ekipa je zelo povezana, dobro se razumemo in tudi ko imamo obveznosti v klubih, smo na zvezi in se slišimo. Z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo smo izpolnili le en cilj in ob njem se ne bomo ustavili. V Nemčijo gremo tekmovat in nekaj pokazat, ne pa le nastopat,« je poudaril Adam Gnezda Čerin. Navdušen je, da so bile Stožice za tekmo s Portugalsko razprodane v nekaj minutah, a opozarja tudi na pomembnost gostovanja na Malti.

»Razprodane Stožice so potrditev, da delamo dobro. Na drugi strani je motiv za obisk gledalcev morda največji zvezdnik vseh časov Cristiano Ronaldo. V pripravah na evropsko prvenstvo je vsaka tekma dobrodošla. Na tekmah bomo preizkusili nekatere stvari, da bo vse delovalo v Nemčiji. Ne glede na zvezdniški status Portugalske bomo poskušali zmagati,« je razlagal Gnezda Čerin. Iskreno je priznal, da je v večni debati, kdo je najboljši nogometaš na svetu, na strani Messija, a z izbranimi besedami je hvalil tudi Ronalda. »Igrati proti takšnemu asu je poseben občutek. To so nogometaši, ki smo jih skozi otroštvo spremljali po televiziji in so zaznamovali velik del našega življenja. Da je takšen igralec tekmec na igrišču, je zame privilegij in se zelo veselim. A Portugalska ni le Ronaldo, ampak še kopica zvezdnikov, ki so lahko še bolj pomembni za ekipo,« je dodal Gnezda Čerin. V zadnjem času je imel v grškem Panathinaikosu nekaj težav s poškodbami, a ko je zdrav, je vedno na igrišču. V grškem prvenstvu se je začela končnica, kjer bo vsaka tekma derbi, zato je pred slovensko trojico Šporar – Verbič – Gnezda Čerin v Atenah veliko izzivov. Panathinaikos je v igri za naslov državnega in pokalnega prvaka Grčije.

Blažič že igral proti Messiju in Ronaldu

S tem, kako je igrati proti največjima nogometnima zvezdnikoma Messiju in Ronaldu, ima izkušnje centralni branilec Miha Blažič. Proti obema je igral leta 2020 v dresu madžarskega Ferencvarosa v skupinskem delu lige prvakov. »Proti takšnim igralcem si želi igrati vsak. Na tekmah v ligi prvakov sem imel več opraviti z Ronaldom, ker je igral bolj v konici napada. Bilo je zelo stresno. Ker je stroj za gole, moraš biti vso tekmo maksimalno zbran. Če gledaš le nogometne kriterije, je boljši Messi. Sam do Ronalda ne bom imel posebnega pristopa. Ko igraš za reprezentanco, ni potrebna dodatna motivacija,« je pojasnil Miha Blažič, ki si kruh trenutno služi na Poljskem pri Lech Poznanu, kjer je znova ujel tekmovalni ritem.