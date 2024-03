Carlos Alcaraz ostaja teniški kralj zahoda. Španec je namreč ubranil lovoriko na mastersu v Indian Wellsu ter se veselil šele prve turnirske zmage po lanskem Wimbledonu. V sklepnem dvoboju nekdanjih najboljših igralcev sveta in ponovitvi lanskega finala je dvoboj bolje začel Daniil Medvedjev. Rus je povedel s 3:0, v nadaljevanju pa je kralj Carlos, kot Alcaraza v najboljših izvedbah imenuje teniški svet, pokazal izjemno formo, s katero je v polfinalu prekinil niz neporaženosti Jannika Sinnerja. Italijana je premagal z 1:6, 6:3, 6:2, finale pa je dobil s 7:6 (5), 6:1.

»Res je bilo naporno čakanje na novo lovoriko. Zavedal sem se, da je ne bom izsilil, saj je konkurenca izjemna. V Indian Wellsu sem znova dobil stare, zmagovite občutke. Po vsakem dvoboju sem se počutil bolje. Pravi test pripravljenosti sem imel v polfinalu. Ponosen sem, da sem premagal Jannika, ki igra v življenjski formi. V finalu sem naletel na izjemno motiviranega tekmeca, ki je eno leto čakal na revanšo. Izteklo se je sanjsko in se veselim naslednjih turnirjev,« se je veselil Carlos Alcaraz.

Đoković ostaja številka 1

Prvi turnir sončnih dvojčkov je izstrelil na površje Luco Nardija. Dvajsetletni Italijan je s senzacionalno zmago proti Novaku Đokoviću poglobil krizo Srba, ki je prejšnji teden sporočil, da ta teden v Miamiju ne bo igral. Đoković je na včerajšnji novi lestvici ohranil prvo mesto, ki ga zaseda že 417. teden. Alcaraz se mu namreč ni približal, saj je s turnirsko zmago zgolj ubranil lanskih 1000 točk. Med vodilno deseterico sta se na petem in šestem mestu zamenjala Nemec Aleksander Zverev in Rus Andrej Rubljov, na osmem in devetem pa Norvežan Casper Ruud in Poljak Hubert Hurkacz.

Ženski turnir v Indian Wellsu je prepričljivo dobila Iga Šwiatek. Prva igralka sveta je za novo turnirsko zmago premagala šest tekmic, od katerih je kar trem zavezala kravato. En niz je namreč dobila s 6:0 proti Američanki Danielle Colins, Čehinji Lindo Noskovi in v finalu proti Grkinji Marii Sakari. Poljakinja na zmagoviti poti ni izgubila nobenega niza. Na svetovni lestvici je povišala prednost pred najbližjo zasledovalko Arino Sabalenka, ki v ZDA ne kaže iger, s kakršnimi je osvojila OP Avstralije v Melbournu.

Jakupovićevi drugi turnir v Indiji

V kvalifikacijah Miamija je nastopila Tamara Zidanšek. Konjičanka je svojo pot končala že v uvodnem dvoboju, saj jo je s 6:4, 6:3 premagala Danka Clara Tauson. Na turnirjih ITF 35 uspešno nastopa Dalila Jakupović. Potem ko je dobila tako turnir posameznic kot dvojic v Nagpurju, je slavila turnirsko zmago še med posameznicami v Indoreju. V finalu turnirja z nagradnim skladom 23.000 evrov je ugnala Indijko Shrivalli Bhamidipaty s 6:3, 6:2. To je bila njena osma zmaga na turnirjih serije ITF, v finalu je igrala 21. Dalila Jakupović ne bo članica slovenske reprezentance v kvalifikacijah pokala Billie Jean King aprila v Bratislavi.

Opomnimo, da bo konec tedna v Portorožu volilna skupščina Tenisa Evrope, v četrtek pa odmevna konferenca z uveljavljenimi imeni iz sveta športa Šport spreminja svet, ki bo potekala v organizaciji Tenisa Slovenije.