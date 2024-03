Za nemalo slabe volje in pretresov na družbenih omrežjih pa je poskrbela odločitev ameriških oblasti, da poskusijo zakonsko omejiti uporabo kitajske platforme tiktok. Lastnikom te platforme so dali 6-mesečni rok, da oblikujejo ameriški del platforme (približno 170 milijonov uporabnikov) v ločeno podjetje, kjer ne bo kitajskega lastnika. ZDA se bojijo predvsem tega, da kitajske oblasti preko te platforme zbirajo osebne podatke o uporabnikih po vsem svetu. Če bi se omejitev zgodila, bi pogojno to lahko bila voda na mlin ameriškim ponudnikom družbenih omrežij – na prvem mestu seveda podjetju Meta. A vseeno slika ni tako rožnata – podjetje Meta je namreč v letu 2021 bivšemu predsedniku Trumpu blokiralo facebook in instagram račun in mu ju v preteklem letu spet odblokiralo. Letos nas čakajo ameriške volitve in v nedavnem intervjuju, kjer se je govorilo tudi o vplivu družbenih omrežij, je Trump podjetje Meta označil za »sovražnika človeštva«. S tem je dal vedeti, da bo, če bo izvoljen za novega predsednika in če ZDA doleti prepoved uporabe tiktoka, določenih omejitev ali regulacije deležna tudi Meta. Po objavi pogovora s Trumpom je delnica upadla za več kot štiri odstotke.

Vseeno je letošnje leto že postreglo z donosi, ki se jih ne bi branili niti ob koncu leta. Največji prispevek k temu so dale delnice, imenovane »veličastnih sedem«, kjer prednjačijo Nvidia, Meta, Microsoft in Amazon. Preostali trije (Apple, Google, Tesla) po letošnjih donosih krepko zaostajajo, zato bi bil bolj primeren izraz »veličastne štiri«. Tako ni izključen scenarij, po katerem smo večino rasti pri prvih štirih delnicah letos že videli. Sedaj lahko sledi obdobje stopicanja na mestu oziroma povedano drugače: preusmeritev pozornosti še na druge delnice, ki so morda neupravičeno zaostale po donosih in pri katerih uporaba oziroma razvoj umetne inteligence prav tako pomeni veliko možnost za monetizacijo storitev ali izdelkov, ki jih podjetje ponuja.