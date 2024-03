Poslanka Svobode Tereza Novak je danes dejala, da se je smiselno vprašati o vprašanjih, ki terjajo širši razmislek in družbeni konsenz, ne pa vnašati strahu in razdora. Poudarila je, da je med predlogi za posvetovalne referendume, ki so jih vložili sami, in tistimi, ki so jih vložili v SDS, bistvena razlika. Po njenih besedah imajo namreč vsi predlogi posvetovalnih referendumov drugih strank predvsem elemente tega, da vnašajo teme, za katere mislijo, da jim bodo koristile v propagandi in kampanji pred prihajajočimi evropskimi volitvami, ne postavljajo pa vprašanj, do katerih bi se bilo smiselno opredeliti. Poslanka pričakuje, da bo koalicija v DZ omenjena predloga SDS zavrnila.

Novakova je tudi obsodila predlog največje opozicijske stranke, ki bi volivce povprašala tudi o zaupanju v vlado Roberta Goloba. Po njenih besedah gre pri tem za norčevanje iz nas vseh, saj imamo jasne mehanizmi za menjavo vlade oziroma določene korake do predčasnih volitev, ki so tudi zapisani v ustavi in posameznih zakonih.

V parlamentarni postopek je sicer trenutno vloženih več predlogov za izvedbo posvetovalnih referendumov, zato bi bilo po mnenju Novakove smiselno tudi z vidika stroškov, da bi se volivci o vseh referendumskih vprašanjih izrekali naenkrat.

Do posvetovalnih referendumov so bili danes kritični tudi v stranki Levica. V sporočilu so zapisali, da početje opozicije spominja na dogajanje izpred deset in več let, ko smo po zaslugi neprestanega vlaganja referendumov s strani SDS navsezadnje imeli celo popolnoma irelevanten referendum o upravljanju arhivov, ki se ga je udeležilo vsega 11,74 odstotka volivcev.

Kritični pa so bili tudi do predloga stranke NSi, ki je v preteklih tednih v DZ vložila predloga posvetovalnih referendumov o predlogu energetskega zakona in o predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Jugoslavije.

V Levici vidijo v omenjenih opozicijskih predlogih razpihovanje ksenofobije za namen evropskih volitev in odvračanje pozornosti od bistvenih vprašanj, ki si dejansko zaslužijo posvetovanje z volivkami in volivci. Kot primer vprašanja, ki si to zasluži, pa so izpostavili pobudo za uzakonitev pravice do pomoči terminalno bolnim in trpečim pri prostovoljnem končanju življenja.

Ob omenjenih, ki jih predlaga SDS, so vse parlamentarne stranke z izjemo Levice minuli teden v DZ vložile predlog za posvetovalni referendum o Jek 2, Svoboda pa še o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene ter o uvedbi preferenčnega glasu na parlamentarnih volitvah. Koalicija predlaga tudi posvetovalni referendum o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, opozicijska NSi pa o predlogu energetskega zakona in o predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Jugoslavije.