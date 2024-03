Ko morajo odigrati tekmo z Bravom, se nogometašem Olimpije tresejo noge. Z razlogom, nikakor jim ga ne uspe premagati, ne glede na to, v kakšni formi so. Toda pred sobotno tekmo v Šiški je vrag vzel šalo. Če želijo Ljubljančani ubraniti naslov prvaka, morejo začeti zmagovati v seriji, kar pa jim ne uspeva najbolje. Tako so še tretjo tekmo v državnem prvenstvu zapored remizirali. In še več: proti Bravu jim v gosteh ni uspelo slaviti zmage že na osmi zaporedni tekmi.

Končni epilog nogometnega vikenda je naslednji: Celje je svoj naskok pred Ljubljančani povečalo že na 12 točk, potem ko so Radomljane spravili na kolena šele v sodnikovem podaljšku, ko so si gol zabili sami. Toda sreča spremlja pogumne, Celje pa je bilo v 27. krogu pogumnejše od Olimpije. Zdi se, da je prvak že odločen, za nameček bo imela v prihodnjem krogu Olimpija veliko težje delo kot Celje, saj se bo pomerila s Koprom, veliki tekmec pa z Aluminijem.

Verjetno bi se ljubljanski derbi razpletel drugače, če bi Olimpija po golu Ivana Durdova tik pred iztekom prvega polčasa ohranila prednost. Toda kaj, ko jo je zapravila na amaterski način, ko je po lepi solo akciji izid izenačil Jakoslav Stanković. V drugem polčasu je bil Bravo bližje zmagi, a je ostalo pri delitvi točk. »Neverjetno je, na kakšen način smo prejeli gol. Kot da bi igrala selekcija do 12 let. Igrala se je zadnja minuta, imeli smo žogo, jo nato izgubili in še dobili gol. Neumnost, da večja ne more biti,« je bil slabe volje trener Olimpije Zoran Zeljković, ki je priznal, da njegovi varovanci niso bili pravi in so na veliko izgubljali žogo. »Vse, kar smo trenirali, smo izvajali slabo. To me žalosti. Fantom sem povedal, da se moramo zbrati in da tokratna predstava ni bila dobra. Sedaj nas čaka reprezentančni premor, ki ga bomo izkoristili za treninge, saj moramo zaključek prvenstva odigrati bolje,« je še dodal Zeljković, ki pa očitno v boju za naslov še ni vrgel puške v koruzo, saj je dejal, da se nikoli ne bodo predali. Da je bil njegov Bravo bližje zmagi, se je zavedal strateg na klopi Aleš Arnol, pod čigar vodstvom zadnje leto fantje igrajo kot prerojeni in so celo v igri za tretje mesto, ki prinaša nastop v Evropi. »Imeli smo premoč, a smo bili premalo direktni. Pred tekmo bi seveda sprejel delitev točk, toda po videnem imam občutek, da smo bili bližje zmagi od tekmeca. Sedaj imamo nekaj časa, da določene stvari izboljšamo, a večjih sprememb ne bo. Moramo pa zagotovo biti boljši, ko napadamo nasprotnikov kazenski prostor,« je dejal Aleš Arnol.

Izidi 27. kroga: Bravo Kostel – Olimpija 1:1 (1:1, Stanković 45+1; Durdov 45), Domžale – Aluminij 2:0 (1:0, Stuparević 42, Zeljković 64/avtogol), Rogaška – Mura 0:0, Celje – Kalcer Radomlje 2:1, (1:1 Popović 20, Korun 90+3/avtogol; Svetlin 33/avtogol), Maribor – Koper 3:1 (1:0, Iličić 38/11-m, 69, Barišić 72; Wisdom 53), vrstni red: Celje 62, Olimpija 50 (-1), Maribor 43 (-2), Bravo 42, Koper 34 (-2), Domžale 29 (-1), Mura 28 (-2), Rogaška 26, Aluminij 25, Radomlje 24, pari prihodnjega kroga, 29. marec ob 15. uri: Rogaška – Bravo, ob 17.30: Maribor – Radomlje, ob 20.15: Domžale – Mura, 30. marec ob 15. uri: Olimpija – Koper, ob 17.30: Celje – Aluminij.